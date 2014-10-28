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Михаил Мясникович: Для белорусской стороны очень важна конкретика в отношениях с Международным валютным фондом

28 октября 2014 17:43
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Новости Беларуси. Новая программа с Международным валютным фондом Беларуси нужна не ради денег, а как позитивный сигнал для инвесторов. Об этом 28 октября заявил премьер-министр  Михаил Мясникович на встрече с миссией МВФ в правительстве. Беларусь завершает год с  экономическим ростом.

Полностью рассчитан прогноз платежного баланса на 2015 год. В Минске рассчитывают, что дальнейшая работа с МВФ позволит нарастить объемы финансирования, и сократить сроки реализации программ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:
Договоренность о вашем приезде в Беларусь была достигнута в ходе моей встречи с руководством Международного валютного фонда, когда мы встречались в Нью-Йорке в сентябре текущего года. Для белорусской стороны очень важна конкретика в отношениях с Международным валютным фондом. Все, о чем мы договаривались, мои предшественники, мы выполняем все даже в условиях глобального  кризиса.

# Экономика # МВФ в Беларуси # Михаил Мясникович

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