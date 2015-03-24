«Беллегпром»: 50% продукции мы производим и продаем за территорией Беларуси

Новости Беларуси. В Правительстве обсудили конкурентоспособность белорусской одежды. По официальным данным, «Легпром» развивается недостаточно. Одна из проблем: отсутствие четких правил игры между представителями малого бизнеса и сетевиками. Сегодня же отрасли поставили задачу – увеличить долю в общем объеме промышленности за счет качества товара и умных продаж, а также гибкой экспортной политики.

Итоги работы для «Легпрома» неутешительные. За пять лет объем производства упал на 8%. Кто-то скажет: кризис. И небезосновательно.

Премьер-министр упрекнул отрасль, в частности, концерн «Беллегпрома» в нерасторопности. Мол, нужно быть гибче, в том числе и в плане экспорта.

Николай Ефимчик, председатель концерна «Беллегпром»:

50% нашей продукции мы производим и продаем за территорией Республики Беларусь. Мы очень активно работаем на развитие наших рынков дальнего зарубежья: это Финляндия, Англия, Северная и Южная Америка.

За пять лет потери в экспорте составили 70 миллионов долларов.

В основном из-за того, что «просел» рынок России. Об этом же говорит и директор одного из брендовых белорусских предприятий. Одежду его производства знают и любят в СНГ. И уже давно.

Инна Малиновская, директор белорусского предприятия по производству одежды:

Практически поставляем по всей России: и в Хабаровске есть наша продукция, и во Владивостоке. В Европе тоже кризис: и евро падает, и магазины закрываются. Надо просто понимать и проходить с минимальными потерями.

Еще одна проблема — переполненные склады. На некоторых предприятиях — в размере полугодового запаса продукции. Выход из такой ситуации — маркетинг. Более эффективный. К слову, в ближайшее время в стране создадут бизнес-инкубатор. Он будет готовить кадры специально для этого. Новые формы продаж ищут и в Правительстве.

Валентин Чеканов, министр торговли Республики Беларусь:

Уже есть первые примеры проведения стоковых продаж. Залежалые товары или которые находятся в продаже длительное время мы стараемся продать по постановлению Совета Министров с наименьшей торговой надбавкой. Мы по продажам по 2014 году по всем позициям увеличили продажи.

Обсуждали 24 марта и взаимодействие с индивидуальными предпринимателями. Об этом на прошлой неделе также говорил и президент. Обеспокоенность «серыми» товарами есть. До конца года эта проблема будет решена. Сертификаты, в том числе и по нормам Таможенного союза, должны быть у каждого. Ведь качество товара — в приоритете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.