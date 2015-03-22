Активированный уголь: «чудо-таблетка» от всех бед, которую хотят, но смогут ли производить в Беларуси?

Новости Беларуси. А вот кому выгодно покупать импортный активированный уголь и почему копеечные таблетки не производит отечественная фармацевтическая промышленность? Этим вопросом корреспонденты программы «Неделя» на СТВ задались на неделе и провели собственное расследование.

Как выяснилось, общий тренд на импортозамещение в белорусской экономике здесь не уместен. По крайней мере, нас в этом убедили в Министерстве здравоохранения.

Производство безобидного препарата относится к категории опасных и возможно лишь за пределами населенных пунктов, а наши фармацевтические фабрики – все в городской черте. Правда, в этом бизнесе на черном веществе еще большой нераскрытый потенциал и, как раз таки, здесь белорусы могут сказать своё громкое слово.

Активированный уголь. В поисках этого воистину народного медикамента мы заглянули в несколько аптек. В наличии есть. Интересуемся, конечно же, отечественным производством. Но даже в тех вариантах, которые нам предложили под маркой «made in Belarus», при ближайшем рассмотрении из отечественного – только упаковка.

Отделение токсикологии. В месяц здесь уходит около 11 тысяч пачек этого чудо-препарата. Вот и сейчас больным в реанимации без него не обойтись.

Андрей Богдан, заведующий отделением токсикологии Городской клинической больницы скорой медицинской помощи Минска:

Суть активированного угля в том, что он имеет большую поверхность распределения, равную. Если это 1 грамм угля, то это где-то тысяча или две тысячи квадратных метров. Это сравнимо с теннисным кортом.

Принцип простой: впитывает, как губка, и выводит из организма.

Волшебные свойства сделали уголь еще и основой диеты для желающих похудеть. Приверженцы метода утверждают, мол, даже сама примадонна российской эстрады с помощью черных таблеток сбросила 50 килограммов. Врачи, скажем сразу, такое применение медикамента не одобряют.

Андрей Богдан:

У каждого лекарственного препарата есть точка приложения, есть определенный перечень веществ, которые оно абсорбирует, на себя берет, а некоторые вещества нет.

Более того, медики не могут не предупредить:

Андрей Богдан:

Если уголь в каком-то отделе кишечника застрянет, может образовать комок, который будет там сидеть, и кто знает, что там получится дальше?

Как бы то ни было, в год белорусы съедают почти 14 миллионов упаковок активированного угля. Это 16 миллиардов рублей.

Екатерина Жилянина, СТВ:

Простое, недорогое и эффективное. Это лекарство, наверняка есть в каждой домашней аптечке. Активированный уголь мы в Беларуси часто покупаем, но не производим. То есть голосуем за популярное лекарство скорее даже не рублем, а валютой. Как сделать так, чтобы активированный уголь не только работал, но и зарабатывал? И каким бы мог быть уголь, сделанный в Беларуси? С приятным вкусом и без побочных эффектов.

Дмитрий Гриншпан, заведующий лабораторией растворов целлюлозы и продуктов их переработки, доктор химических наук учреждения БГУ «Научно-исследовательский институт физико-химических проблем»:

Мы должны создавать оригинальный продукт, а не повторять известные технологии. Если вы не можете грудных детей избавить от газиков в желудке с помощью обычного угля – нет такого угля для детей, то этот уголь водорастворимый. Какая ему разница, какого цвета пить водичку?

Эффективность такой черной таблетки в 10 раз выше. Более того, она не обладает тем самым неприятным побочным действием, которое решив одну деликатную проблему, ставит многих в другое затруднительное положение. На этом ученые не остановились. Пошли дальше.

Дмитрий Гриншпан:

На его основе можно сделать очень много комбинированных препаратов. Например, черный аспирин. Можно сделать препараты антибиотики и таким образом заменить уколы. За счет чего? У нас есть маленькие ноу-хау, но уголь там обязателен.

Источник авторитетный, но журналистская практика доказывает: доверяй, но проверяй. Вначале пробуем белорусское ноу-хау на вкус. Вместо привычного угля, приятная жевательная таблетка с фруктовым вкусом. Ученые признаются, добавили яблочный пектин. А теперь перейдем к лабораторным опытам.

Сотрудница лаборатории:

Вот это уголь российского производства, который продается в аптеках. Рекомендуется принимать примерно 10 таблеток в день взрослому человеку, разжевывая. Представляете, надо разжевать 10 таблеток сразу. У нас это может быть 3 таблетки.

А вот у улучшенный белорусами вариант. Правда, так и не дошедший до потребителя.

Сотрудница лаборатории:

Растворяется, а по вкусу, как обычная вода.

Сырье в основе препарата импортное. Своего-то у нас не производят, но разработка белорусская. Не будет ли такое лекарство слишком дорогим?

Дмитрий Гриншпан:

Цена такой таблетки, обкладки будет примерно один доллар, 15 тысяч белорусских рублей – дорого? Я думаю, это нормальная цена.

Создать свое собственное предприятие по производству таблеток активированного угля в Беларуси думали. Посчитали – оказалось нерентабельно. Производство грязное, нужно строить не просто отдельный цех, а отдельное здание.

Виктор Шеин, начальник управления экономики и маркетинга Департамента фармацевтической промышленности министерства здравоохранения Республики Беларусь:

На данной линии больше уже никаких лекарственных средств ни производить, ни фасовать невозможно, потому что остатки от угля на оборудовании очень тяжело отмываются, либо практически не отмываются. Чтобы производство было рентабельным, у нас все предприятия в основном работают в три смены.

Но если загрузить по полной программе линию черными таблетками, то что потом делать с переполненным складом активированного угля? В соседних России и Украине ниша уже занята, у них свои крупные производства.

Минздрав предупреждает:

Виктор Шеин:

Выход на рынки, где уже давно имеется данное лекарственное средств в полном объеме, для нас будет очень сложным и тяжелым. Практически, будем считать, невозможным.

А еще регистрация нового медицинского препарата – долгий процесс и затраты около ста тысяч долларов. При низкой цене таблеток вероятность окупить новое производство невелика. Здесь не обойтись без бизнес-смекалки.

Медицинская составляющая в угольной сфере – капля в море. Проведем еще один тест для белорусской научной разработки. Годится ли такой уголь, для очистки воды? Вот, например, подопытная жидкость. Из лужи. На цвет и вкус попробовать желающих не нашлось. Зато результат, что называется, заметьте разницу.

Дмитрий Гриншпан:

Многоразовые фильты. Эти фильтры могут работать десятилетиями. Очень хорошо убирают грязь из нашей воды. К сожалению, есть только опытные партии. Делает специально маленький завод. Наука не имеет таких возможностей, она ждет инвесторов, но инвесторы чем-то другим пока заняты.

Бизнес и наука. Дилемма с пролонгированным эффектом почти как в басне «рак- лебедь-щука». Общий язык найти тяжело, но надо.

Иван Лиштван, главный научный сотрудник Института природопользования НАН Беларуси:

Мы продаем сейчас тонну торфа по 16 долларов. Если сейчас этот торф превратить в активные угли, то расчет показывает, что в таком случае уже стоимость торфа в активном угле составит 350 долларов. Вот вам и экономика.

Выходит, что производство угля в Беларуси все-таки может быть выгодно. Поставить, кстати, на коммерческие рельсы переработку торфа в Беларуси пытались еще в советские годы. Позже придать импульс буксующему проекту предлагали и голландцы – у них переработка этого достояния идет полным ходом. Сегодня обсуждаем очередной бизнес-план.

Графика:

Затраты на строительство: 70 млн долларов

Прибыль в год: 21,5 млн долларов

Срок окупаемости: 3-4 года

В Беларуси сейчас около 4 млрд тонн торфа. Хватит таких запасов лет на 600. Конечно, все перерабатывать никто не предлагает. Приличная часть природных угодий останется не тронутой.

Иван Лиштван:

Мы начинаем работать здесь. Потом переходим сюда – на этот участок, где есть торф, пригодный для производства наших продуктов. Работаем 25-30 лет.

А затем следующий этап.

Иван Лиштван:

25 километров от первоначального. Здесь запасы 11,5 миллионов тонн. Эти запасы достаточны для работы в районе ста лет.

Производить предприятие будет не только активированный уголь, но и торфяной воск. Он практически идентичен пчелиному. Продукция завода найдет применение, уверены разработчики. Как много сейчас мы закупаем активированного угля в разных его вариантах, и подсчитать трудно. У него множество направлений для применения: очитка воды, воздуха, отходов. Кстати, очищают с помощью угля даже продукты питания. Производство медпрепаратов, косметики, лаков, красок и разумеется топливо.

Использовать продукцию завода собираются и на будущей атомной станции. А, кроме того, сельское хозяйство: это и удобрения, и ветеринария.

Иван Лиштван:

Мы говорим о кормовых добавках, которые, кстати, мы очень много покупаем в настоящее время за рубежом. Где то на сто миллионов долларов ежегодно.

Белорусские ученые, кстати, на основе угля разработали новый ветеринарный препарат. Используется в минимальной дозировке, но дает весомый прирост. Испробовали на бройлерах. Дмитрий Давидович демонстрирует, что еще можно делать из угля. Правда, на сей раз разработки китайских коллег. Угольное печенье.

Зубная щетка из угля и даже черная зубная паста. То что это чудо-средство применимо и для зубов, факт неновый. Кроме того, маски, скрабы из угля. И черное мыло.

Дмитрий Гриншпан:

Я не говорю, что надо, чтобы все мыло было черным. Но, возможно, это кого-то заинтересует. Такое можно сделать и у нас. Вот для каких целей можно использовать опыт, знания белорусских специалистов – расширять линейку того, что можно делать и то, что отсутствует на рынке Беларуси.

Идей хватает, хватает и ресурсов, и бизнес-планов. Осталось привести к общему знаменателю. И главное, чтобы цифры в итоге оказались с положительным значением.