Прямой эфир

Белорусско-испанский бизнес-форум собрал в Минске владельцев и руководителей 25 крупных компаний

24 марта 2015 10:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Беларусь – страна новых возможностей для испанского бизнеса. Об этом 24 марта шла речь на белорусско-испанском форуме. Он собрал в Минске владельцев и руководителей 25 крупных компаний из Мадрида, Барселоны, Валенсии и других городов.

Подобная встреча проходит в Минске впервые. И это отличная возможность для деловых кругов найти новых партнеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2014 году страны наторговали почти на полмиллиарда долларов. При этом, товаров мы закупили больше, чем реализовали. И ситуацию необходимо исправлять – Беларусь должна активнее осваивать испанский рынок.

Павел Латушко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь во Французской Республике, посол Республики Беларусь в Королевстве Испания и Португальской Республике по совместительству:
Іспанія з’яўляецца пятай эканомікай Еўрапейскага саюза. І патэнцыял, с пункту гледжання набыцця нашых тавараў, даволі значны. Сёння асноўнымі пазіцыямі нашага экспарта з’яўляюцца азотныя ўгнаенні, калійныя ўгнаенні, але важна знаць, што прысутнічае і мэбля, і прадукцыя Беларускага металургічнага завода. Мы з адной з буйшейшых іспанскіх кампаній, якая мае гадавы абарот 45 млрд еўра, абмяркоўваем магчымасць удзелу яе ў бадаўніцтве заводаў, фабрык каля буйнейшых гарадоў Беларусі по перапрацоўцы адходаў.

Сельское хозяйство и строительство, образование и культура – взаимный интерес испанских и белорусских бизнес-кругов огромен. Многие компании приехали в Минск уже с конкретными проектами.

Луис Качо, главный торговый и экономический советник посольства Испания в Российской Федерации:
Мы надеемся на развитие двухсторонних отношений. Особенно нам интересная сфера агрокультуры и биотехнологий. Поэтому подобный форум станет толчком к развитию экономических и торговых отношений между странами.

Дживиер Берзоса, бизнесмен (Испания):
Мне очень интересно ваше сельское хозяйство. Наша компания занимается производством печей, которые работаю на биомассе. Я надеюсь, что Беларусь заинтересована в такой продукции. Хотелось бы создать совместное предприятие по их производству.

# Экономика # Международное сотрудничество # Павел Латушко # Беларусь-Испания # Луис Качо

Другие новости рубрики

Все новости
Беларусь и Оренбургская область в течение 3,5 лет построят в Минской области новый гипсовый завод
24 марта 2015 07:30

Беларусь и Оренбургская область в течение 3,5 лет построят в Минской области новый гипсовый завод

Активированный уголь: «чудо-таблетка» от всех бед, которую хотят, но смогут ли производить в Беларуси?
22 марта 2015 18:28

Активированный уголь: «чудо-таблетка» от всех бед, которую хотят, но смогут ли производить в Беларуси?

Глава приграничного Лельчицкого района: Украинцам предоставляем жилье, дома, работу, руководители хозяйств охотно их берут
21 марта 2015 18:03

Глава приграничного Лельчицкого района: Украинцам предоставляем жилье, дома, работу, руководители хозяйств охотно их берут