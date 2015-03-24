Белорусско-испанский бизнес-форум собрал в Минске владельцев и руководителей 25 крупных компаний

Новости Беларуси. Беларусь – страна новых возможностей для испанского бизнеса. Об этом 24 марта шла речь на белорусско-испанском форуме. Он собрал в Минске владельцев и руководителей 25 крупных компаний из Мадрида, Барселоны, Валенсии и других городов.

Подобная встреча проходит в Минске впервые. И это отличная возможность для деловых кругов найти новых партнеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2014 году страны наторговали почти на полмиллиарда долларов. При этом, товаров мы закупили больше, чем реализовали. И ситуацию необходимо исправлять – Беларусь должна активнее осваивать испанский рынок.

Павел Латушко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь во Французской Республике, посол Республики Беларусь в Королевстве Испания и Португальской Республике по совместительству:

Іспанія з’яўляецца пятай эканомікай Еўрапейскага саюза. І патэнцыял, с пункту гледжання набыцця нашых тавараў, даволі значны. Сёння асноўнымі пазіцыямі нашага экспарта з’яўляюцца азотныя ўгнаенні, калійныя ўгнаенні, але важна знаць, што прысутнічае і мэбля, і прадукцыя Беларускага металургічнага завода. Мы з адной з буйшейшых іспанскіх кампаній, якая мае гадавы абарот 45 млрд еўра, абмяркоўваем магчымасць удзелу яе ў бадаўніцтве заводаў, фабрык каля буйнейшых гарадоў Беларусі по перапрацоўцы адходаў.

Сельское хозяйство и строительство, образование и культура – взаимный интерес испанских и белорусских бизнес-кругов огромен. Многие компании приехали в Минск уже с конкретными проектами.

Луис Качо, главный торговый и экономический советник посольства Испания в Российской Федерации:

Мы надеемся на развитие двухсторонних отношений. Особенно нам интересная сфера агрокультуры и биотехнологий. Поэтому подобный форум станет толчком к развитию экономических и торговых отношений между странами.

Дживиер Берзоса, бизнесмен (Испания):

Мне очень интересно ваше сельское хозяйство. Наша компания занимается производством печей, которые работаю на биомассе. Я надеюсь, что Беларусь заинтересована в такой продукции. Хотелось бы создать совместное предприятие по их производству.