Беларусь и Оренбургская область в течение 3,5 лет построят в Минской области новый гипсовый завод

Новости Беларуси. Беларусь и Оренбургская область России – в поисках новых вариантов сотрудничества. Одной из сфер взаимного интереса станет строительство в нашей стране нового гипсового завода.

Как сообщили во время переговоров, прошедших накануне в Минске, производство должно войти в строй в ближайшие 3,5 года. С его запуском пропадет смысл импортировать гипсокартонную продукцию.

Более того, товар, произведенный в республике, будет поставляться в соседние страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Гончаров, инвестор, участник делегации Оренбургской области Российской Федерации:

В городе-герое Минск мы приватизировали в прошлом году завод, который называется «Белгипс» и, по обязательствам перед государством, перед Правительством в течении 3,5 лет мы должны построить новое производство в поселке Гатово Минского района. В Республике Беларусь значение придают вопросам импортозамещения. И наш проект построен именно на этом. Чтобы все импортные аналоги абсолютно заместить. Все, что касается гипсокартонных листов, сухих строительных смесей.

Визит Оренбургской делегации во главе с губернатором Юрием Бергом продолжится 24 марта. Российские гости посетят ряд промышленных и социальных объектов Беларуси. По итогам стороны подпишут план мероприятий по развитию сотрудничества до 2017 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.