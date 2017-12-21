Новогодний стол обойдется в 2017 году в ту же сумму, что и в 2016

Новости Беларуси. Контроль за ценами усилен в преддверии Нового года. Под пристальным вниманием ревизоров – уровень скидок по акциям и формирование ценников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В случае нарушений работа торгового объекта может быть приостановлена. Запрещено увеличение отпускных и розничных цен не только на потребительские, но и на продовольственные товары. Специалисты отмечают, что в 2016 году новогодний стол обошелся покупателям в такую же стоимость, как и в преддверии 2018.

В числе наиболее популярных покупок в эти дни – традиционно шампанское, зеленый горошек, сладости и мандарины.

Все неотъемлемые атрибуты праздника сейчас можно приобрести со значительными скидками.