Новости экономики за 21.12.2017

Новости Беларуси. Зарубежные покупатели продукции белорусских предприятий могут получить кредит напрямую для оплаты продукции белорусскому поставщику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Имеющиеся инструменты позволяют профинансировать экспорт услуг и высокотехнологичной продукции, расширить торговые связи и партнерство. Ожидаемая прибыль в 150 миллионов рублей станет дополнительным ресурсом для кредитной поддержки программ развития отечественных предприятий, а также обеспечения стабильной работы самого банка.