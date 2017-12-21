Новости экономики за 21.12.2017

Имеющиеся инструменты позволяют профинансировать экспорт услуг и высокотехнологичной продукции, расширить торговые связи и партнерство. Ожидаемая прибыль в 150 миллионов рублей станет дополнительным ресурсом для кредитной поддержки программ развития отечественных предприятий, а также обеспечения стабильной работы самого банка.

Новости Беларуси. Зарубежные покупатели продукции белорусских предприятий могут получить кредит напрямую для оплаты продукции белорусскому поставщику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новогодний стол обойдется в 2017 году в ту же сумму, что и в 2016

Что белорусы покупают в подарок на Новый год чаще всего?

По результатам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже рубль укрепился к корзине валют. Доллар подешевел на копейку, курс на 22 декабря 2 рубля ровно. Евро в минусе на четверть копейки, завтра по Нацбанку 2,37. Курс российского рубля снизился на копейку и за 100 торгуют 3 рубля 41 копейку.