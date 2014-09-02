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БелАЗ увеличивает поставки карьерной техники в Россию

02 сентября 2014 14:54
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Новости Беларуси. БелАЗ увеличивает поставки карьерной техники в Россию. Два крупных контракта подписаны с группой алмазодобывающей компании Кемеровской области. Цена вопроса 110 миллионов долларов. Отгрузка техники начнется уже в ближайшее время.

Всего БелАЗ направит в Кемеровскую область 19 карьерных самосвалов. В будущем количество белорусских машин на российских месторождениях алмазов планируется увеличить почти до 30 единиц.

БелАЗ активно расширяет географию экспорта. Так, 7 карьерных самосвалов отечественного производства уже в сентябре отправятся в Зимбабве. В этом же месяце состоятся и переговоры с заинтересованными в белорусском технике компаниями США и Канады, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# Экономика # Международное сотрудничество # Беларусь-Россия # Экономика # БелАЗ

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