На нефтяных месторождениях Беларуси зафиксирована рекордная глубина скважины - более 5,5 км!

Новости Беларуси. На нефтяных месторождениях Беларуси зафиксирован рекорд глубины бурения скважины. Он составил 5 625 метров. Предыдущий был установлен 6 лет назад.

Хоть нынешний показатель пока и является лучшим за всю историю нефтяной отрасли, окончательным он не будет. Бурение на скважине Предречицкая продолжается. Согласно проекту, ее окончательная глубина должна составить 6 680 метров.

Ожидается, что аналогов такой скважине не будет на просторах СНГ. Аналогичные по протяжённости скважины существуют в России, однако все они горизонтальные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.