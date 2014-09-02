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На нефтяных месторождениях Беларуси зафиксирована рекордная глубина скважины - более 5,5 км!

02 сентября 2014 11:07
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Новости Беларуси. На нефтяных месторождениях Беларуси зафиксирован рекорд глубины бурения скважины. Он составил 5 625 метров. Предыдущий был установлен 6 лет назад.

Хоть нынешний показатель пока и является лучшим за всю историю нефтяной отрасли, окончательным он не будет. Бурение на скважине Предречицкая продолжается. Согласно проекту, ее окончательная глубина должна составить 6 680 метров.

Ожидается, что аналогов такой скважине не будет на просторах СНГ. Аналогичные по протяжённости скважины существуют в России, однако все они горизонтальные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Нефть в Беларуси

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