В Украине со 2 сентября деньги по платежным картам можно получить только в гривне

Новости Украины. Ситуация на юго-востоке Украины по-прежнему остаётся крайне тяжёлой. Боевые действия идут в разных точках Донбасса. На данный момент ополченцы контролируют аэропорт в Луганске, крупнейшую электростанцию региона и не только. Идут бои и в направлении Мариуполя.

Из-за обострения ситуации на юго-востоке страны Верховная Рада Украины в очередной раз рассматривала вопрос о введении военного положения. Правда от данной меры решили отказаться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кризис на юго-востоке страны продолжает негативно отражаться и на экономике.

Со 2 сентября в Украине вступили в силу новые ограничения на операции с иностранной валютой для физических лиц, то есть, рядовых граждан.