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В Украине со 2 сентября деньги по платежным картам можно получить только в гривне

02 сентября 2014 08:37
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Новости Украины. Ситуация на юго-востоке Украины по-прежнему остаётся крайне тяжёлой. Боевые действия идут в разных точках Донбасса. На данный момент ополченцы контролируют аэропорт в Луганске, крупнейшую электростанцию региона и не только. Идут бои и в направлении Мариуполя.

Из-за обострения ситуации на юго-востоке страны Верховная Рада Украины в очередной раз рассматривала вопрос о введении военного положения. Правда от данной меры решили отказаться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кризис на юго-востоке страны продолжает негативно отражаться и на экономике.

Со 2 сентября в Украине вступили в силу новые ограничения на операции с иностранной валютой для физических лиц, то есть, рядовых граждан.

Получить доллары или евро по платежным картам, даже если они зачислялись в иностранной валюте, украинцы смогут только в гривне.

 

# Экономика # Встреча «нормандской четверки» в Минске 11 февраля 2015 года

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