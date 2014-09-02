Белорусские ученые Мечеслав Степуро и Владимир Устинов: можно ли вырастить арбуз и виноград в Беларуси?

Осень - самое время урожая. Но как его правильно вырастить? Об этом расскажут гости студии программы «УТРО» на СТВ - заведующий лаборатории агрохимии и питания растений Института овощеводства НАН Беларуси Мечислав Степуро и научный сотрудник отдела селекции Института плодоводства НАН Беларуси Владимир Устинов.

Расскажите об учреждениях, где вы работаете. Для чего созданы эти институты. Чем они занимаются?

Мечислав Степуро, заведующий лаборатории агрохимии и питания растений Института овощеводства НАН Беларуси:

Я работаю в учреждении Республиканское унитарное предприятие Институт овощеводства, который подчиняется Национальной Академии Наук Беларуси. Институт работает по созданию новых сортов семеноводства и отработки технологии.

Владимир Устинов, научный сотрудник отдела селекции Института плодоводства НАН Беларуси:

Институт плодоводства. В частности я работаю в отделе селекции плодовых культур. Он занимается выведением новых сортов плодовых культур, которые впоследствии со временем занимают нишу.

Как в Беларуси вырастить урожай: нужно всегда поливать, вовремя делать? Это зависит от человека или же от природного фактора?

Мечислав Степуро:

Чтобы вырастить хороший урожай, конечно, надо, чтобы были знания и трудолюбие. Если взять арбузы, то у нас Беларуси разработаны технологии и на данный момент они усовершенствованы. Сейчас мы получаем от 25 до 50 тонн гектаров арбузов. Трудности возникают только от незнаний технологий.

Владимир Устинов:

Тот виноград, который есть в Испании - это крупноплодные сорта, они выращены в обычных теплицах. Для таких сортов нужно немного больше тепла.

Сколько сортов винограда выращивается сейчас?

Владимир Устинов:

На сегодняшний день наблюдается «виноградный бум». По статистике у нас в Беларуси коллекция винограда составляет порядком около 900 сортов. В Институте тоже собраны уникальные коллекци. На сегодняшний день больше 500 сортов.

Что касается традиционных для Белорусов сортов овощей и фруктов: что-то поменялось? Глобальное потепление, климат у нас становится более приятный. Беларусь - страна для каких культур?

Мечислав Степуро:

Более для холодостойких культур: картофель, свекла, морковь. Томаты. Огурцы. Если брать арбузы, то они могут достигать гораздо больше рентабельности, ежели овощные культуры. Это культура, которую вырастили на грядке и сразу положили на прилавок. Это готовый товар.

В прошедшие выходные прошёл конкурс, агрокультурный фестиваль. Расскажите поподробнее: что это за фестиваль?

Владимир Устинов:

Традиционная выставка «Виноград -2014». В данном случае была летняя. С 17-19 сентября также можно посетить выставку «Виноград-2014» осеннюю.

Как отличить продукты, в которых меньше химикатов?

Мечислав Степуро:

Обычно все овощи и фрукты, которые имеют красивый вид подвергаются сильной химической обработке. Они обрабатываются, чтобы иметь товарный вид. Тут нужно еще подумать!

Белорусский виноград отличается?

Владимир Устинов:

Преимущества нашего белорусского винограда перед заграничным (импортным) в том, что используется не так много химикатов при обработке . Если брать общие показания, то на первом месте стоят бананы - больше всего химии. На втором - виноград. У нас в Беларуси используется три-четыре обработки. Естественно, он совершенно другой…