Новости Беларуси. Белорусско-литовский экономический форум открылся 17 апреля в Клайпеде. Он собрал около 300 представителей ведущих промышленных и инвестиционных компаний. Нашу страну представляет большая делегация, в которую вошли представители госорганов, а также бизнеса и торгово-промышленной палаты.

Экономические перспективы и сотрудничество в транспортно-логистической сфере накануне обсудили премьеры двух стран. Речь шла о новых проектах, которые будут востребованы в рамках двухсторонних отношений Беларуси и Литвы.

17 апреля посетят Клайпедский порт. Также участники форума подпишут ряд международных документов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Главное, что мы не останавливаемся только на торговом сотрудничестве, а уже вошли в стадию активного инвестиционного сотрудничества, и я вот посчитал, что уже можно констатировать, что объем, например, литовских инвестиций в ближайшие два года по тем проектам, по которым мы договорились, превысит 150 миллионов долларов.

17 апреля наша делегация посещает Клайпедский порт. Стороны подпишут ряд международных документов.

И, как стало известно, «Беларуськалий» приобрел 30% клайпедского терминала за 30 миллионов долларов. И это первые белорусские инвестиции в порт.

Сейчас идет проработка, чтобы еще купить пакет акций компании для «Гродно Азот». Управление товарными потоками позволит сконцентрировать грузы. В настоящее время каждая третья тонна в Клайпеде — белорусская. При этом есть значительный потенциал для увеличения этой цифры.