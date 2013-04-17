Минский областной Совет депутатов и Ярославская областная Дума подписали протокол о намерениях сотрудничать

Новости Беларуси. Укрепить межрегиональное партнерство. Делегация Ярославской областной Думы - на Минщине. Гости из России посещают ведущие предприятия столичного региона по переработке сельхозпродукции.

Торгово-экономическое сотрудничество Ярославской области и Минщины началось в 1996 году после подписания специального соглашения.

Во время сегодняшней встречи в Миноблисполкоме руководители Минского областного Совета депутатов и Ярославской областной Думы решили обновить документ, подписав протокол о намерениях сотрудничать. Прежде всего, гостей интересует наш опыт в модернизации сельского хозяйства, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Александр Сизов, председатель комитета по депутатской деятельности, этике и регламенту Ярославской областной Думы:

Вы аж 7% своего бюджета направляете на помощь сельскому хозяйству. У нас это в два раза меньше. Я думаю, здесь надо делать поворот, как у вас. Очень хочется посмотреть нам и ваши городки, которые построены для работников сельского хозяйства.