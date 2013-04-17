Белорусско-литовский экономический форум в Клайпеде посетил Мясникович

Новости Литвы. Белорусско-литовский экономический форум стартовал в Клайпеде. Встреча около 300 представителей бизнес-кругов, ведущих промышленных и инвестиционных компаний двух стран поможет усилить экономическую интеграцию Беларуси и Литвы.

В программе форума выступление премьер-министра Михаила Мясниковича.

Глава правительства в эти минуты общается с литовским премьером. Политики обсуждают перспективы экономического и инвестиционного сотрудничества, а также взаимодействие в транспортно-логистической сфере.

Завтра Михаил Мясникович посетит Клайпедский порт.

К слову, Беларусь наращивает объемы перевалки грузов, в том числе калийных и азотных удобрений, через эту гавань. Если 4 года назад было через Клайпедский порт переправлено около 7 миллионов тонн грузов, то в прошлом году уже 35.

Многие белорусские предприятия - стратегические партнеры Клайпедского порта. И здесь безусловно рассчитывают, что Клайпеда станет для Беларуси «основными грузовыми воротами в мир». А предстоящий IX Международный белорусско-литовский экономический форум в Клайпеде станет отличным поводом еще раз продемонстрировать белорусским партнерам возможности самого современного северного незамерзающего и углубленного порта на Балтике.

Белорусско-литовские бизнес-форумы проходят регулярно. Нынешний в Клайпеде — уже девятый. За эти годы экономические мосты навели сотни бизнесменов и производственников двух государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гедиминас Райнис, вице-президент Конфедерации промышленников Литвы:

Развиваются деловые связи, я имею в виду и торговлю, и сферу услуг, и инвестиционные проекты. Разумеется, и в пищевой промышленности, и деревообрабатывающих комплексах. А, поскольку и Беларусь, и Литва – транзитные государства, то и в транспортно-логистических проектах. Особенно радует, что развивается сотрудничество между мелким и средним предпринимательством.