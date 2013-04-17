Новости Беларуси. В Брестском порту открылась навигация. Жители города над Бугом теперь ежедневно могут наблюдать за речными «кораблями» - теплоходами, буксирами, баржами и плавучими кранами. Даже затяжная зима не позволила затягивать сроки начала судоходного периода. Оно и понятно: за этот сезон речники заработают на перевозках грузов десятки миллиардов рублей.

В Брестском речном порту сегодня - важное событие: на воду спустили земснаряд. Это судно для технического флота - как землеройка для подводных работ.

Петр Кравец, начальник Брестского речного порта:

Перед нами поставлены такие задачи: перевезти не менее 600 тысяч тон разных грузов, в том числе песок и щебень. На песок мы ставим задачу 550 тысяч и не менее 30 тысяч на щебень. Это позволит речному порту выполнить не только объемные показатели, финансовые, но и прочие показатели.

Планы у брестских речников на судоходный сезон внушительные. Перевозят и щебень, и лес. Одного только песка со дна Муховца специальными насосами за год поднимают около трех миллионов тонн. Конкуренции в Беларуси не боятся. Ведь перевозка по водным артериям значительно дешевле автомобильной и железнодорожной. А скоро откроется и пассажирская навигация. Капремонт прогулочных теплоходов уже завершен. Остались последние штрихи.

Только готовятся спустить шлюпки на воду и в единственном в Беларуси Центре юных моряков с флотилией. Здесь азы морского дела постигают свыше тысячи ребят. В перспективе лучшие поступают в высшие морские учебные заведения Санкт-Петербурга, Калининграда и Мурманска. В этом году резкий подъем уровня воды спутал юным морякам все планы: вместо подготовки судов к навигации, плавсостав вынужден бороться с последствиями стихии.

Николай Ярмошук, директор Центра юных моряков:

В связи с потеплением подул южный ветер, и суда поднялись выше уровня земли и стали двигаться на наши сооружения. Поэтому, естественно, сейчас наша задача избежать столкновения судов с прибрежными постройками.

Нынешний год для Брестского речного порта по-своему знаменательный. Причалы и суда выведут за пределы города. Моряки в этом видят лишь плюсы. Будет создана общая база судоходства, которая позволит не только улучшить работу порта в целом, но и даст возможность дополнительной экономии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.