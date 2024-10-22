Беларусь занимает одно из лидирующих мест среди стран СНГ по обеспеченности граждан жильём
Развитие регионов и предприятий, рост инвестиций и реальных доходов населения. В условиях санкций белорусская экономическая модель доказывает свою эффективность и состоятельность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Итоги работы экономики и перспективы будущего роста 22 октября обсудили во время совместного заседания обеих палат парламента.
Основные показатели озвучил Николай Снопков. Первый заместитель премьер-министра подчеркнул: второй год подряд экономика Беларуси растет темпами выше мировых. За 9 месяцев 104,5 %. Это уже больше, чем изначально планировали, обозначая задачи на год. Весомая позиция доходов – экспорт.
Средняя зарплата в Беларуси достигла почти 2,2 тыс. рублей. Подробности.
Из 22-х стран, по которым Всемирный банк пересмотрел свой июньский прогноз, Беларусь получила самую значимую прибавку к ВВП. Летом международная финансовая организация прогнозировала рост валового внутреннего продукта в 2024 году на 1,2 %. Теперь эксперты банка изменили свое мнение и добавили к этому показателю еще 2,8 пункта.
Ольга Жук, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Всемирным банком в настоящий момент значительно увеличены прогнозные оценки роста ВВП Республики Беларусь по итогам 2024 года до 104 %. Более того, и на 2025 год также повышены оценки прогноза ВВП нашей страны. И это говорит о том, что, какими бы ангажированными ни были эксперты, они не могут игнорировать очевидные факты экономического развития нашей страны.
Улучшил Всемирный банк прогноз и на следующий год. И это неудивительно. Спрос на продукцию белорусских производителей позволил заметно нарастить продажи. Предприятия выпустили рекордное за последние 5 лет количество грузовиков, самосвалов, легковых автомобилей, комбайнов. Расширяется производство инновационной продукции.
В целом промышленность за 9 месяцев выросла на 6,4 %. Большую роль в этом сыграла программа по импортозамещению. Кооперация и реализация совместных проектов в рамках Союзного государства. Принята и выполняется комплексная стратегия совместного промышленного сотрудничества и технологического развития по линии Беларусь-Китай. В условиях западных санкций мы поняли, как важно обеспечить технологический суверенитет.
Александр Новиков, член Постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Что касается нашего предприятия, если говорить про импортозамещение, то импорт нашей техники составляет не более 6,8 % в зависимости от модели и сложности выпускаемой техники. И постоянно мы занимаемся импортозамещением. И на сегодня ряд проектов импортозамещающих крупных сложных деталей, узлов у нас находятся в проектировании, в разработке, в изготовлении.
Несмотря на внешние риски, Беларусь не сворачивает с намеченного пути. Прежде всего удерживаем социальный курс. По итогам 9 месяцев выполняются практически все важнейшие параметры прогноза социально-экономического развития.
Средняя зарплата по стране в январе-августе достигла почти 2 тысяч 200 рублей – это максимальное значение за последние 10 лет. Правительство выполняет поручения Президента по решению наиболее чувствительных для населения вопросов. Так, задача по обеспечению граждан жильем идет с опережением. По этому показателю Беларусь занимает одно из лидирующих мест среди стран СНГ. Растет и доступность жилья. Уже не первый год стоимость квадратного метра, строящегося с господдержкой, ниже уровня средней зарплаты.