Беларусь занимает одно из лидирующих мест среди стран СНГ по обеспеченности граждан жильём

Развитие регионов и предприятий, рост инвестиций и реальных доходов населения. В условиях санкций белорусская экономическая модель доказывает свою эффективность и состоятельность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Итоги работы экономики и перспективы будущего роста 22 октября обсудили во время совместного заседания обеих палат парламента.

Основные показатели озвучил Николай Снопков. Первый заместитель премьер-министра подчеркнул: второй год подряд экономика Беларуси растет темпами выше мировых. За 9 месяцев 104,5 %. Это уже больше, чем изначально планировали, обозначая задачи на год. Весомая позиция доходов – экспорт. Средняя зарплата в Беларуси достигла почти 2,2 тыс. рублей. Подробности. Из 22-х стран, по которым Всемирный банк пересмотрел свой июньский прогноз, Беларусь получила самую значимую прибавку к ВВП. Летом международная финансовая организация прогнозировала рост валового внутреннего продукта в 2024 году на 1,2 %. Теперь эксперты банка изменили свое мнение и добавили к этому показателю еще 2,8 пункта.

Ольга Жук, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Всемирным банком в настоящий момент значительно увеличены прогнозные оценки роста ВВП Республики Беларусь по итогам 2024 года до 104 %. Более того, и на 2025 год также повышены оценки прогноза ВВП нашей страны. И это говорит о том, что, какими бы ангажированными ни были эксперты, они не могут игнорировать очевидные факты экономического развития нашей страны. Улучшил Всемирный банк прогноз и на следующий год. И это неудивительно. Спрос на продукцию белорусских производителей позволил заметно нарастить продажи. Предприятия выпустили рекордное за последние 5 лет количество грузовиков, самосвалов, легковых автомобилей, комбайнов. Расширяется производство инновационной продукции. В целом промышленность за 9 месяцев выросла на 6,4 %. Большую роль в этом сыграла программа по импортозамещению. Кооперация и реализация совместных проектов в рамках Союзного государства. Принята и выполняется комплексная стратегия совместного промышленного сотрудничества и технологического развития по линии Беларусь-Китай. В условиях западных санкций мы поняли, как важно обеспечить технологический суверенитет.