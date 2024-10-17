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С начала 2024 года Советский район освоил 200 миллионов рублей инвестиций

17 октября 2024 17:36
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С начала 2024 года Советский район освоил 200 миллионов рублей инвестиций. Средства направили на строительство и ремонт объектов инфраструктуры, закупку машинного оборудования, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

С начала 2024 года Советский район освоил 200 миллионов рублей инвестиций-2

Вместе с тем растет производительность предприятий. Хорошие показатели в сфере промышленности. Так, объем производства в этой отрасли увеличился на 13 %. Вырос и экспорт. Предприятия Советского района поставляют продукцию в 120 стран. За рубежом востребованы отечественные тракторы, коммунальная техника, цемент и кондитерские изделия. Больше половины продукции отправляется в Россию – это свыше 60 % экспортируемых товаров.

С начала 2024 года Советский район освоил 200 миллионов рублей инвестиций-4

Александра Иговина, первый заместитель главы администрации Советского района:
На 12 % увеличился экспорт товаров. Экспортные поставки осуществляют порядка 400 организаций Советского района. Это потребительские товары, сложная техника. Мы ориентируем наши предприятия на освоение нового рынка и рынков дальней дуги.

Также в Советском районе выросла средняя заработная плата. За девять месяцев она достигла 3 тысяч рублей.

# Александра Иговина # Экспорт

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