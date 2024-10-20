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Галанов: 1 млн 877 тыс. тонн нефти добыли в Беларуси за 2023 год

20 октября 2024 17:41
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Антарктида способна еще нас удивить. А что касается белорусской земли, то кажется, что геологическая карта страны уже давно составлена. На территории нашей страны обнаружены залежи калийной и каменной соли, бурого угля, торфа, горючих сланцев. Есть золото и серебро. Всего в Беларуси выявлено более 50 видов полезных ископаемых. Однако исследователи недр не намерены на этом останавливаться и продолжат работы в поисках подземных богатств. 

Сколько добывают в Беларуси нефти и есть ли новые виды полезных ископаемых, об этом и не только поговорили с замминистра природных ресурсов и окружающей среды Виктором Галановым в программе «Неделя» на СТВ.

Галанов: 1 млн 877 тыс. тонн нефти добыли в Беларуси за 2023 год-2

Ольга Коршун, ведущая СТВ: 
Вы говорили, что будете делать задел на новую пятилетку. Пятилетка, в которой мы сейчас живем, подходит к концу. У вас уже есть данные, сколько за это время мы получили нефти?

Галанов: 1 млн 877 тыс. тонн нефти добыли в Беларуси за 2023 год-4

Виктор Галанов, заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси: 
В 2023 году объем добытой нефти – 1 миллион 877 тысяч тонн. В текущем году рассчитываем на небольшое увеличение добычи.

# Нефть в Беларуси # Виктор Галанов # Ольга Коршун

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