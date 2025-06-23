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Новости по тегу #Ольга Жук

Белорусские парламентарии приняли три новых законопроекта – рассказываем подробности
23 июня 2025 16:57

Белорусские парламентарии приняли три новых законопроекта – рассказываем подробности

В Палате представителей приняли законопроект, касающийся вопросов обеспечения прав детей
07 февраля 2025 14:01

В Палате представителей приняли законопроект, касающийся вопросов обеспечения прав детей

Беларусь занимает одно из лидирующих мест среди стран СНГ по обеспеченности граждан жильём
22 октября 2024 17:07

Беларусь занимает одно из лидирующих мест среди стран СНГ по обеспеченности граждан жильём

Коммунальное счастье: можно ли выселить соседа-оккупанта?
21 июня 2016 10:50

Коммунальное счастье: можно ли выселить соседа-оккупанта?