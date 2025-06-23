Новости по тегу #Ольга Жук

Депутаты приняли законопроект, касающийся вопросов обеспечения прав детей, также об аудиторской деятельности и по вопросам административной ответственности.
Документ разработан с целью совершенствования защиты интересов детей в современных изменяющихся условиях. В первую очередь предусмотрены дополнительные меры, которые направлены на недопущение противоправной и преступной деятельности по отношению к несовершеннолетним.
«Растет и доступность жилья. Уже не первый год стоимость квадратного метра, строящегося с господдержкой, ниже уровня средней зарплаты».
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