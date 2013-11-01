Новости Беларуси. Беларусь заинтересована в развитии кредитно-инвестиционного сотрудничества с КНР и в прямых китайских инвестициях. Об этом шла речь 1 ноября на встрече президента Александра Лукашенко и члена политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, секретаря политико-юридической комиссии Центрального комитета, члена Госсовета Китая Мэн Цзяньчжу. Китайская сторона подчеркивает статус секретаря как специального представителя председателя КНР Си Цзиньпина.

Беларусь и Китай будут активно развивать всестороннее стратегическое партнерство. Это подтвердили сегодня на встрече в Минске Александр Лукашенко и Мэн Цзяньчжу, который приехал в Минск по поручению Председателя Китайской Народной республики с целью дальнейшего развития стратегического партнерства.

Как заявил глава белорусского государства, сегодня Китай является стратегическим союзником нашей страны.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Позвольте мне приветствовать Вас на белорусской земле. Я полагаю, что Ваш визит как специального представителя президента Китая откроет новую страницу в наших довольно интенсивных не только консультациях, но и отношениях.

Китай является стратегическим союзником Беларуси и наши отношения выстраиваются с первого дня нашей независимости, а фундамент был заложен еще во времена Советского Союза. У нас нет никаких абсолютно проблем с точки зрения видения перспектив развития ситуации в мире. У нас единые взгляды на мировую повестку дня. Китай идет в авангарде борьбы за многополярный мир. Мы также придерживаемся этой позиции. Мы всегда поддерживали вас и будем поддерживать в плане территориального единства Китая, а также будем противостоять вместе с вами нападкам со стороны отдельных сил на Западе по правам человека и другим вопросам. Нам эта тематика знакома. Поэтому в плане политических вопросов у нас складываются хорошие отношения и единый взгляд на ситуацию.

Что касается торгово-экономических отношений, отношений в сфере финансовых, то я должен сказать, что у нас они также развиваются достаточно активно. Мы благодарны вам за оказанную поддержку по кредитованию многих проектов на территории Беларуси.

Конечно, мы хотели бы, чтобы Китай более активно вкладывал в экономику Беларуси прямые инвестиции, развивал это направление.

Словом, мы определили очень много конкретных направлений нашего сотрудничества, в том числе и строительство Индустриального парка на территории Беларуси, где будут работать предприятия самых высоких технологий. Поэтому вы можете быть уверены, и передайте моему хорошему другу Си Цзиньпину, мы будем привержены духу тех отношений, которые у нас складываются.

Мэн Цзяньчжу, член политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, секретарь политико-юридической комиссии ЦК Коммунистической партии Китая, член Госсовета КНР:

Прежде всего позвольте мне передать слова нашего председателя Си Цзиньпин. Он высоко оценивает итоги Вашего последнего визита в Китай.

По слова Си Цзиньпина, наши страны наладили хорошие партнерские отношения, поэтому председатель поручил мне как специальному представителю претворить в жизнь все ваши договоренности и поднять стратегическое партнерство между странами.

Я в свою очередь тоже благодарю Вас за хорошую оценку наших взаимоотношений.

Страны регулярно обмениваются визитами. Так, глава белорусского государства посещал Китай 7 раз. Последний – в июле 2013 года. Именно тогда стороны подписали Совместную декларацию, в которой закреплено всестороннее стратегическое партнерство двух стран.

А накануне визита в Поднебесную Александр Лукашенко дал интервью информационному агентству «Синьхуа», в котором заявил, что Беларусь и Китай полны решимости наращивать отношения по всем направлениям.

Беларусь экспортирует в Китай товаров на сумму более чем в 420 миллионов долларов. В основном мы поставляем грузовые автомобили, сельхозтехнику. Также реализуют совместные проекты в сфере энергетики, строительства, промышленности, дорожно-транспортной инфраструктуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.