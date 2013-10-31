Репортаж с предприятия в украинском Краматорске, которое поставит заготовки для корпуса реактора белорусской АЭС

Новости Беларуси. К возведению будущей белорусской АЭС готовятся не только наши специалисты. Под Донецком, на одном из предприятий, полным ходом идет работа над корпусом реактора станции. Когда новое оборудование прибудет в Беларусь и в чем его принципиальное отличие от подобных устройств – корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ Дмитрий Боярович.



Краматорск — небольшой город в Донецкой области — центр машиностроения Украины. А в прошлом веке, наряду с Минском, и всего СССР. Тяжелой промышленностью занимаются с 60-го года. Кстати, родом из Краматорска Иосиф Кобзон.



Детали для нашей АЭС здесь начали производить в мае этого года. Пока — для первого блока станции. Всего 12 заготовок.



Вот это — один из элементов будущей АЭС в Островце. По-инженерному — обечайка для активной зоны реактора. То есть по сути — часть его корпуса. Толщина его металлической стенки — почти метр, а вес одной такой детали — около ста тонн.



Две такие детали корпуса уже полностью готовы. Они самые сложные. Поэтому их производство началось раньше на два месяца, чем остальных. Отливали их здесь, в плавильной печи. Работает она в режиме нон-стоп. Огромный пресс формирует нужную форму. Кстати, здесь же создавались части ректора для Ростовской и Нововоронежской АЭС. Температура металла в момент плавки 1200 градусов. Кроме огня, наша обечайка прошла и воду.



Андрей Валентий, директор по производству ПАО «Энергомашспецсталь»:

Все детали проходят контроль качества. И аттестованная технология гарантирует качество. Две такие заготовки мы поставили для реактора балтийской станции, сейчас производим две такие обечайки для белорусской станции.



Еще одна интересная деталь. Корпус изготовлен по новой технологии, которая уменьшает количество приварных швов. Это дополнительная гарантия надежности, потому что полувековой срок службы таких деталей должен быть абсолютно безопасным. Кстати, по проекту Белорусская АЭС сможет выстоять землетрясение в 9 баллов. Хоть для нашей страны такой катаклизм из разряда фантастики.



Максим Ефимов, генеральный директор ПАО «Энергомашспецсталь»:

В 80-е годы мы поставили 16 комплектов деталей. Они сегодня работают на украинских, российских станциях. Наши требования на уровне лучших европейских и мы их точно выполянем.



Первая отгрузка заготовок для Белорусской АЭС состоится уже в ноябре 2013 года. Всю продукцию для нашей станции краматорский завод поставит в начале 2014 года.