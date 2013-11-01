Бюджет прожиточного минимума в Беларуси повышен до 1 млн 47,5 тысячи рублей

Новости Беларуси. В Беларуси сегодня увеличивается ряд социальных нормативов. Это предусмотрено постановлением Правительства. Так, с 1 ноября повышается бюджет прожиточного минимума до 1 миллиона 47,5 тысячи рублей. Он будет действовать по 31 января 2014 года.

С учетом этого показателя рассчитывается размер государственной помощи малообеспеченным гражданам. Таким образом, также подросли детские пособия, трудовые минимальные и социальные пенсии, а также надбавки и повышения к ним. Так, размер ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком в возрасте до 3 лет составил 1 миллион 900 тысяч. На второго и последующих – почти 2 миллиона 180.

Новые размеры материальной помощи и при рождении детей. На первенца теперь полагается более 10 миллионов, а после рождения второго или третьего ребенка почти – 15, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.