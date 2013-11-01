Коммунальные службы Солигорска ищут неплательщиков через социальные сети

Новости Беларуси. «Заплатить по счетам». Коммунальщики Солигорска преуспевают в борьбе с неплательщиками. В Солигорске с начала года общая задолженность за коммунальные услуги снизилась более, чем на 10 процентов.

В расчетно-кассовом центре города, помимо традиционных методов по взысканию задолженностей за услуги ЖКХ, нашли и новый подход: кроме рассылки письменных предупреждений и регулярного посещения недобросовестных граждан, сотрудники расчетного центра находят их через социальные сети, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Бухгалтер расчетно-кассового Центра Елена Лагун отправляется в очередной обход. Правда, по тем, кто меньше всего ждет её в гости.

Елена Лагун:

После 25 числа мы обзваниваем. Потом уже ходим и принимаем меры – отключение электроэнергии и все остальное. Не всегда открывают двери – бывают и возмущения, и собаки.

В день 15-20 адресов злостных неплательщиков. Долги некоторых тянутся еще с начала века.

Елена Лагун:

Здравствуйте, расчетный центр беспокоит. Когда будем оплачивать?

Житель Солигорска:

За квартиру квиток, что оплачивали, уже есть.

Елена Лагун:

Долг гражданина составляет 2 миллиона 640 тысяч и пеня 9 миллионов – так что почти 10 миллионов.

Оказалось, мужчина немного перепутал: квитанцию неоплаченной суммы за коммунальные услуги принял уже за оплаченную. В этой же квартире и гражданка, которая уже фактически должна проживать по другому адресу.

Жительница Солигорска:

Я в ней уже живу 18 лет.

Елена Лагун:

Так чего вы не откажетесь от квартиры? Выпишитесь оттуда и все.

Женщина за несколько секунд принимает решение всей жизни.

Жительница Солигорска:

Откажусь. Я в деревню поеду жить.

Злостных неплательщиков в Солигорске немного – всего 59 человек. Но они задолжали стране 95 миллионов рублей. Каждого из недобросовестных граждан хорошо знают. Когда хозяин вернется, то увидит наклейку - кандидат на выселение. По-соседству похожая история – и на дверях похожая наклейка. Только такое украшение не всем по вкусу.

Алена Лагун: бухгалтер КУП «Расчетно-кассовый центр Солигорска»:

Иногда наши наклейки обрывают и дальше живут спокойно. Те должники, которые уже давно задолжали, относятся к нам, как к постоянным посетителям. К буйным гражданам мы стараемся приходить вместе с сотрудниками УВД. Сами не идем.

Посещение неплательщиков только один из методов.

Игна Зубаревич, заместитель директора КУП «Расчетно-кассовый центр Солигорска»:

Самый действенный метод – это, если мы знаем место работы неплательщика, то пишем ему на предприятие. И спасибо большое руководителям предприятий, потому что, как правило, одного такого разговора с гражданином, который не оплатил услуги ЖКХ, хватает для того, чтобы он погасил все свои долги.

Нового нарушителя находят в Интернете. Правда, часто те, кого Расчетно-кассовый центр уже давно занес в свой черный бумажный список, делают тоже самое, только онлайн.

Игна Зубаревич:

В этом году нам исполнилось 8 лет. Кто-то блокирует наши сообщения сразу, и мы не можем до него больше достучаться. Реакция разная. Но у нас цель одна – чтобы они заплатили за жилищно-коммунальные услуги.

В целом, ситуация с неплательщиками в Солигорске улучшилась: с начала года общая задолженность уменьшилась больше, чем на 10 процентов. А 2/3 счетов просрочены на 1-3 месяца. Люди просто забывают вовремя заплатить за коммунальные услуги, но, после напоминаний, исправляются.