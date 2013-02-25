Беларусь вышла на положительное сальдо внешней торговли по итогам 2012 года

Новости Беларуси. Белорусские экспортеры стали больше продавать отечественной продукции за рубеж. Вырос и объем поступающей в страну валюты. Об этом сегодня сообщили в МИДе.

По итогам 2012 Беларусь впервые за последнее десятилетие вышла на положительное сальдо внешней торговли. При этом экспорт вырос почти на 2 миллиарда долларов, в том числе благодаря условиям, созданным в рамках Таможенного союза и Единого экономического пространства.

В этом году прирост продаж отечественных товаров за границу будет за счет кредитования экспортных поставок. Схема была успешно опробована на российском рынке. Суть ее в том, что банк выдает деньги покупателям наших товаров, а часть процентов по этим кредитам компенсирует белорусское правительство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Гурьянов, заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь:

Уже выявлен интерес по возможности применения такой схемы в сотрудничестве с Украиной, Молдовой, Южно-Африканской Республикой, есть определенные наработки по Индонезии. Такая схема не исключена в сотрудничестве, Нигерию приведу в пример, которая вынашивает планы крупных закупок той же грузовой техники. По Австралии, по Мозамбику сейчас обсуждаем возможность поставок нашей карьерной техники. Не исключено, что финансовые институты этих стран также в сотрудничестве с нашим правительством подключатся к этой схеме.

Еще одну ставку сделают на экспорт услуг. Прежде всего, строительных. У отечественных специалистов уже есть положительный опыт работы в Венесуэле и России, его будут продвигать и в другие регионы. Кроме этого, в марте-апреле Беларусь возобновит переговоры по вступлению в ВТО.