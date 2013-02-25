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Переговоры по вступлению Беларуси в ВТО планируется возобновить в конце марта – начале апреля

25 февраля 2013 10:22
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Новости Беларуси. Переговоры по вступлению Беларуси во Всемирную торговую организацию планируется возобновить в конце марта – начале апреля. Об этом заявил 25 февраля журналистам заместитель министра иностранных дел Беларуси Александр Гурьянов.

Республика распространила все необходимые материалы, которые необходимы для проведения очередного заседания рабочей группы в части внешней торговли. Переговоры должны пройти в Женеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Гурьянов, заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь:
Документарный объем работы довольно существенный мы сделали. Немного сдвинулись те планы, которые мы говорили по возобновлению переговорного процесса, но это было связано в том числе и с тем, что к нашему удовлетворению новым председателем рабочей группы стал новый представитель Турции при ВТО. То есть мы в определенной степени сохранили преемственность. Мы распространили все необходимые материалы, которые должны быть для проведения очередного заседания рабочей группы.

# Экономика # Международное сотрудничество # Министерство иностранных дел Республики Беларусь # Александр Гурьянов # Беларусь-ВТО

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