Контрафакты на рынках Таможенного союза: подделывают белорусское шампанское, срывают этикетки с мясных продуктов

Новости Беларуси. «Сделано в Беларуси» - это, прежде всего, качество. За границей оно пользуется очень высоким спросом. Имидж, на который производители работали десятилетиями, теперь сам работает на производителей. Но пока предприятия держат марку и выпускают конкурентоспособный товар, на зарубежных рынках тот же товар все чаще можно встретить в пиратском исполнении. С одной стороны, оно понятно: плохого бы не подделывали, но с другой...

Наличие контрафакта чревато тем, что оригинальная продукция перестает покупаться, предприятие сокращает производство, увольняет людей, и по самому плохому сценарию вовсе закрывается. То есть подделка - это явная угроза национальной безопасности. По оценкам экспертов ежегодно в мире потери от контрафактов составляют до 500 миллиардов долларов. Беларусь не досчитывается от одного до двух миллиардов.

Вопрос охраны и защиты прав собственности ложится на плечи самих производителей. В общем-то, для тех, кто ни единожды наступал на одни и те же грабли, это уже нормальная практика: вышел на зарубежный рынок – зарегистрировал торговый знак. Жертвой собственного доверия стал один из отечественных производителей бытовой химии, когда, заключив договор на распространение продукции с индивидуальным предпринимателем из Казахстана, практически лишился возможности торговать в стране сам, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Дело у бизнес-леди было на миллион долларов. За услуги попросила 10% роэлти от каждой сделки. Это 100 тысяч американских. Сейчас предприятие в суде борется за свое законное право торговать в Казахстане. Известен случай и незаконного использования названия белорусского шампанского. Пот торговой маркой «Советское» всем странам, в том числе и нашей, игристое наливала немецкая компания. А вот соседи россияне белорусскому товару меняли лицо и продавали под маркой «Сделано в России». Зарабатывая репутацию на чужом имени, фирменные этикетки срывали с изделий Рогачевского мясоконсервного комбината. Качество, конечно, берет верх, но порой то самое качество хуже пиратской версии.

Альберт Таипов, председатель Ассоциации «Белбренд»:

Не отслеживают качество своей продукции при создании совместных производств на территории России. Лидские комбайны, например, производятся в свободной экономической зоне «Алабуга» в Татарстане. Производится, так называемая, отверточная сборка. Но качество сборки настолько отвратительное, что механизаторы, директора колхозов, спрашивают первым делом, чья сборка. Если они узнают, что Елабужская, то открещиваются и говорят, дайте нам белорусское.

Белорусское попросили и украинские машиностроители. История началась с промышленной дружбы с «Белкоммунмашем», которая в перспективе должна была перерасти совместное сборочное производство. Подписали соглашение, передали проектную документацию. Через некоторое время с конвейера украинского завода сошел троллейбус-плагиат. Исполнение собственное, идея чужая.

Олег Быцко, главный конструктор ЧУП «Научно-производственный технический центр «Белкоммунмаш»:

Троллейбус не похож 100% на наш, но некоторые моменты, которые определяют качество троллейбусов, конечно, были заимствованы у нас.

«Сделано в Беларуси» - это уже бренд, утверждают российские эксперты. Потому и штампуют подделки. Белорусский трактор, женское белье, керамическая плитка, большегрузы и многие другие товары ценятся за рубежом.

Алексей Поповичев, исполнительный директор содружества производителей фирменных торговых марок:Белорусский продукт - бренд в России, потому что многие

люди у нас любят белорусский продукт за качество и верность традициям советским. Молодежь откликается на современные бренды. В Москве есть много магазинов, которые называются «Белорусские товары» и они не пустуют. Поэтому, я думаю, «Сделано в Беларуси» на данный момент, в первую очередь для продуктов питания, является определенным знаком качества.

Андрей Савиных, начальник управления информации - пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Беларусь:

Если человек покупает продукт, который ему нравится, он естественным образом, чисто психологически переносит свое позитивное восприятие на страну, которая этот продукт произвела. Чем больше качественных товаров, удовлетворяющих запросы потребителей, мы более позитивным будет и имидж нашей страны.

С появлением нового формата сотрудничества, образованием Таможенного союза, у отечественных производителей появились дополнительные проблемы с защитой своей продукции от подделок. Торговать оригиналом можно везде, при этом весь союзный периметр остается открытым для копий. Ведь на границах между государствами таможенной тройки товар не проверяется. И если товарный знак не зарегистрирован в каждой из стран, то при выявлении контрафакта, изъять подделку из торгового оборота в такой ситуации таможенный орган просто не имеет права.

Асет Блиев, председатель ассоциации товарных знаков:

Большинство законных актов только сейчас разрабатывается и принимается. Если мы говорим о национальном законодательстве, которое будет работать во всех трех странах в рамках Таможенного союза, есть на сегодняшний момент достаточно позитивный момент - вес находятся в более-менее равных условиях. Мне кажется, что союз может позитивно сказаться на взаимопроникновении брендов, на интеграции.

Ставить границы собираются на законодательном уровне. Уже на стадии завершения проект закона «О едином товарном знаке». Над ним работает Евразийская экономическая комиссия. Документ будет регулировать отношения между субъектами Беларуси, Казахстана и России. Уже существует единый таможенный реестр Таможенного союза. Но в нем пока нет ни одной регистрации.

Валентин Рачковский, патентный поверенный Республики Беларусь:

Учитывая, что каждое ведомство каждого участника Таможенного союза имеет свои процедуры регистрации товарных знаков, то возникают некоторые организационные сложности. На их решение направлена процедура создания охраны товарных знаков в формате всего ЕЭП. По проекту документа, который сейчас выработан, это будет процедура по принципу одного окна, где на базе одной заявки можно будет получить сразу же союзную регистрацию.

А вот производители, использующие еще советские товарные знаки, скорее всего так и продолжат торговать продукцией только в своей стране. Дело в первую очередь касается кондитерской отрасли. С распадом СССР каждый правообладатель зарегистрировал свой товарный знак у себя и теперь, чтобы попасть на зарубежные рынки, нужно менять либо рецептуру, либо название. С некоторыми конфетами предприятия так и поступили.

Людмила Соколовская, начальник юридической службы концерна «Белгоспищепром»:

«Красная шапочка» переименована в «Девочка-припевочка», «Молодежная» - в товарный знак «Сверстник». В общем-то они звучные, но учитывая то, что наши предприятия придерживаются всех тех установленных ГОСТов Советского Союза, хотелось бы, чтобы эти товарные знаки без изменений могли свободно поставляться в Российскую Федерацию и Казахстан.

Что касается подделок, то это явление, утверждают эксперты, останется процессом. Результат будет, но временный. Ведь в судебной практике известны случаи, когда в ходе заседаний технологи предприятий и сами не могли отличить копию от оригинала.