В Женеве прошли переговоры по вступлению Беларуси в ВТО

Новости Беларуси. 11-е официальное заседание рабочей группы ВТО по присоединению к организации Беларуси состоялось в Женеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На встрече первый заместитель министра иностранных дел проинформировал участников о развитии белорусской экономики, а также о положительных результатах, достигнутых с момента последней встречи рабочей группы. Она состоялась прошлой весной.

Андрей Евдоченко, первый заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь:

Правительство Беларуси предприняло 3 шага, чтобы достичь ощутимых результатов по укреплению белорусской экономики. В 2018 году ВВП страны достиг 3%. Инфляция снизилась до 5,6%. Показатель стал историческим минимумом для Беларуси».