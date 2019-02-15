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В Женеве прошли переговоры по вступлению Беларуси в ВТО

15 февраля 2019 15:05
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Новости Беларуси. 11-е официальное заседание рабочей группы ВТО по присоединению к организации Беларуси состоялось в Женеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Женеве прошли переговоры по вступлению Беларуси в ВТО-1

На встрече первый заместитель министра иностранных дел проинформировал участников о развитии белорусской экономики, а также о положительных результатах, достигнутых с момента последней встречи рабочей группы. Она состоялась прошлой весной.

В Женеве прошли переговоры по вступлению Беларуси в ВТО-4

Андрей Евдоченко, первый заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь:
Правительство Беларуси предприняло 3 шага, чтобы достичь ощутимых результатов по укреплению белорусской экономики. В 2018 году ВВП страны достиг 3%. Инфляция снизилась до 5,6%. Показатель стал историческим минимумом для Беларуси».

В Женеве прошли переговоры по вступлению Беларуси в ВТО-7

На встрече отмечен значительный прогресс в усовершенствовании законодательства нашей страны. Прозвучало мнение, что вступление Беларуси в ВТО поспособствует укреплению международной торговой системы. Следующий раунд переговоров состоится не позднее августа.

# Государственная политика в сфере торговли # Экономика # Андрей Евдоченко # Фотофакт

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