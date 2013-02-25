Замгендиректора «Минскэнерго» рассказал о новой системе дифференцированных тарифах на электроэнергию: кто и сколько заплатит?

С 1 февраля белорусы стали по-новому платить за электричество и газ. Дифференцированную систему отплаты внедрили как раз на старте года бережливости. Как работает новая схема, ведущая программы «Большой город» на СТВ узнала у заместителя генерального директора предприятия РУП «Минскэнерго» Юрия Мишука.

Юрий Евгеньевич, вот уже больше двух недель работает новая система. Вы уже почувствовали, как она работает? Есть ли какие-то недоразумения?

Юрий Мишук, заместитель генерального директора предприятия РУП «Минскэнерго»:

Поскольку население расплачивается месяцем позже, чем потребляет энергию, то мы это почувствуем и узнаем только в марте. Сейчас об этом говорить еще рано.

Может какие-то обращения есть, может быть кто-то чего-то не понимает?

Юрий Мишук:

Обращения есть, мы стараемся объяснить всем по мере своей возможности.

Трехступенчатая система тарифов - это удобно для энергетиков или справедливо?

Юрий Мишук:

Я бы сказал так: и удобно, в какой-то мере, по сравнению с подушевой оплатой, и справедливо. Почему? Поясню. Потому что датируется каждый киловатт-час. Люди потребляют: один - десять, а другой - тысячу, но дотацию получает каждый - один больше, другой меньше. При введении каких-то норм на льготное потребление люди более выравниваются.

Трехступенчатый тариф - что это значит?

Юрий Мишук:

Это означает, что потребление разделено на три нормы. Первая норма, которую люди будут оплачивать по льготному социальному тарифу, для абонентов, у которых установлены электрические плиты - это 250 кВт/ч в месяц. Все, что свыше, будет оплачиваться по тарифу 1,3 до 400 кВт/ч в месяц. Все, что свыше 400 кВт/ч в месяц будет оплачиваться без льготы по экономически обоснованным затратам - это 841,7 рублей за 1 кВт/ч. Для абонентов, у которых не установлены электрические плиты, другая градация. Это 150 и 300 кВт-ч соответственно. И у нас появилась еще одна группа абонентов, которой раньше не было, - это абоненты, у которых отсутствует централизованное теплоснабжение, газоснабжение и они не оборудованы электрическими плитами. Для них идет не трехступенчатая градация, а двухступенчатая. До 300 кВт/ч в месяц они будут оплачивать по тарифу 382 рубля. Все, что свыше, с коэффициентом 1,3. То есть для таких абонентов вообще не существует полного возмещения затрат.

Почему границы тарифов именно такие: почему именно до 400 кВт/ч в месяц или до 200? Кто это высчитывал, есть ли какие-то нормы? Так ли эти цифры реальны? Могут ли они быть завышенными?

Юрий Мишук:

Цифры действительно реальны. Они рассчитывались исходя из того, чтобы это вызывало больше психологический эффект, чем какой-то экономический. То есть порядка 70-80% с электроплитами и без вложатся даже в первый базовый тариф. По третьей группе у нас, к сожалению, статистики нет, поэтому для них более лояльная система.

Давайте приведем пример. Возьмем обычную семью из трех человек, которые потребляют электричество. Например, 200 кВт/ч. Это реально для такой семьи? Чтобы вложиться в эти границы, нужно очень экономить, что-то не включать лишний раз или средняя семья так примерно и потребляет?

Юрий Мишук:

Все достаточно индивидуально. На самом деле, семья из трех человек может потреблять как 200 или100, так и 1 000 кВт/ч. Это зависит от образа жизни, от приборов, которые установлены. И введение этих дифференцированных тарифов направлено на то, чтобы люди потребляли не сколько хотели, а сколько им нужно. Чтобы старались, по крайней мере. Но, если хотят потреблять больше, не прикладывая никаких усилий к экономии, то платить, соответственно, будут больше.

А вот если в цифрах: 200 и 400 кВт/ч - какова разница в оплате? Давайте посчитаем сейчас.

Юрий Мишук:

Давайте. Первая категория - с электроплитами. Если семья потребит 400 кВт/ч., то, если бы не было этой дифференцированной системы, человек переплатил бы порядка 14 тысяч белорусских рублей.

Учитывается ли количество прописанных людей?

Юрий Мишук:

Нет, это не учитывается. Раньше рассматривалось два варианта - это более интенсивное повышение цены на электроэнергию для населения и введение подушевого тарифа. Основные сложности в том, что, во-первых, отсутствует единая база прописанных (порядка 30% по РУП «Минскэнерго» выпадают из этой базы), к тому же есть аналитика у исполнительных органов власти, что около 10% людей постоянно прописываются, перепрописываются, кто-то умирает, кто-то рождается. Тем более, люди не могут рождаться на первое число и умирать именно первого числа - это жизнь. Соответственно, возникают сложности в применении подушевого тарифа. Также сама подушевая система не совсем, наверное, правильная. Если, допустим, сравнить ее с потреблением воды. Могу пример привести. Допустим, один человек помылся, второй человек вряд ли этой ж водой сможет помыться. Или, скажем, семья собирается на кухне, заваривает чайник - использует общую электроэнергию на подогрев воды. А чай - для одного члена семьи и как бы остальные не хотели, они не могут его выпить. Поэтому достаточно сложно применить подушевые тарифы для населения.

А вот дифференцированная система заставляет экономить или платить больше? Я спрашиваю, потому что тарифы на энергоресурсы выросли.

Юрий Мишук:

Дифференцированная система направлена на экономию, поскольку проще было бы осуществить интенсивное повышение в 2016 году и выйти на полное возмещение затрат. Однако цель у нас не в том, чтобы население просто платило 100% за электроэнергию, а именно научить людей экономить. Поскольку люди на сегодняшний день этого просто не делают. У них нет стимула никакого.

Позволят ли такое повышение и такая система покрыть затраты энергопредприятий?

Юрий Мишук:

В будущем она должна, потому что она и направлена на то, чтобы покрывать все затраты энергетиков. На сегодняшний день пока еще эта система не покрывает все затраты.

Какой процент?

Юрий Мишук:

Менее 50%.

А если сравнить с другими странами? Литовцы, поляки, латыши покрывают затрат энергетиков своих стран?

Юрий Мишук:

Если говорить об уровне тарифов, то у нас самые низкие тарифы по сравнению с сопредельными странами. Однако, есть страны, в которых полностью покрываются затраты. Практически во всех европейских странах население платит гораздо больше, примерно в 2 раза больше, чем промышленники. Но есть страны, в которых еще осталось перекрестное субсидирования. Правда, они стараются от него уйти. Например, Украина.

Кого не коснутся изменения в энергетической сетке?

Юрий Мишук:

Это 5 категорий абонентов. Первая категория - многодетные семьи и дома семейного типа. Вторая категория - семьи с детьми, в которых оба или один, если не полная семья, родители имеют инвалидность первой или второй группы, а также полные семьи, в которых один родитель является инвалидом только первой группы, а второй ухаживает и получает пособие. На них эта система не распространяется вообще. Также не будет распространятся на семьи, которые ухаживают за ребенком инвалидом. И есть еще две категории, которые были и раньше. Это дифференцированная система оплаты в зависимости от времени суток. И последняя, это не семьи, а, подчеркну, объем электроэнергии, потребленной установками мощность свыше 5 кВт для целей нагрева горячего водоснабжения.

А будет действовать дифференцированная система в дома и квартирах, где не установлены счетчики?

Юрий Мишук:

На самом деле, таких квартир не так и много в Минске. Это чуть больше 2 тысяч. С первого июля они будут возмещать полную стоимость. То есть по цене 841,7 рублей за 1 кВт/ч. До этого времени они будут оплачивать по нормам Мингорисполкома, но дифференцировано в зависимости от того, есть в доме электроплита или нет.

Кто должен поставить счетчик? И вообще, может быть кто-то не хочет их устанавливать... Сами жильцы или, может быть, ЖЭСы, службы энергетические?

Юрий Мишук:

Вообще, потребитель сам должен установить, но различают разные варианты. То есть у него его могли украсть, он мог сломаться и так далее. Поэтому различные варианты могут быть.

Расскажите о тарифном калькуляторе РУП «Минскэнерго». Для чего он создан и как работает?

Юрий Мишук:

Тарифный калькулятор создан для удобства людей. То есть каждый человек может зайти на сайт, выбрать свою категорию, то количество кВт/ч., которые он потребил за месяц и ему рассчитают сумму, которую он должен оплатить с разбивкой по нормам - сколько по первой норме, сколько по второй.

Скажите, а как работает разбивка по времени суток и когда пользоваться электричеством дешевле - ночью, как везде принято?

Юрий Мишук:

Да, все правильно. Суть электроэнергии в том, что ее нельзя положить на склад. Существуют графики нагрузки и потребления. Так вот, самый пик потребления - это вечернее время. Как раз его и формирует население. Поэтому 5 часов в рабочий день при дифференцированной оплате по времени суток существует высокий тариф. Все остальное время - это 19 часов в сутки, тариф даже ниже, чем социальный тариф по первой норме.

Пиковое время использования электричества - это какое время?

Юрий Мишук:

С 17.00 до 22.00, а также в выходные и праздничные дни применяется низкий тариф. То есть это достаточно выгодный механизм для экономии людей. Им до этого не пользовались, поскольку не было стимула и, наверное, при низких тарифах была слишком маленькая экономия. При повышении тарифа, после введения каких-то лимитов, это станет очень выгодно. Особенно тем, кто потребляет много, у кого большие дома, какие-то нагревательные приборы.

Вот скажите честно, вы заставляете жену стирать после 22.00?

Юрий Мишук:

Я пока еще не перешел на этот тариф. На самом деле я уже 2 года экспериментирую по разным направлениям в энергосбережении у себя в квартире. Следующим этапом у меня будет переход на эти дифференцированные тарифы. Из 168 часов в неделе всего лишь 25 часов приходится на дорогое время. Поэтому перенести свою нагрузку с 25 часов реально.

А как вы лично экономите?

Юрий Мишук:

Начинал я как и все. Когда бабушка говорила: уходя, гаси свет. Это общеизвестный прием. Второй прием связан с тем, что уже несколько лет идет замена обычных лампочек на энергосберегающие. Вот с этого, можно сказать, я и начал. Заменил практически все лампочки у себя в доме. И действительно почувствовал эффект - порядка 40-50% экономии именно только на освещении. Следующий этап у меня сейчас в том, что я начал заменять энергосберегающее на светодиодное оборудование. На самом деле, методов экономии очень много. Мы просто пользуемся дешевой электроэнергией. Я приведу примеры. Допустим, когда вы пылесосите, нужно своевременно менять фильтры, вытряхивать мешок, иначе идет перерасход электроэнергии. Когда варите картошку, если вы варите ее с открытой крышкой, соответственно энергия уходит с испарением. Не нужно устанавливать рядом холодильник и какие-то нагревательные приборы, СВЧ или духовку - они разного предназначения. Одни нагревают, другие охлаждают. Далее, если вы недозагрузите холодильник, у него образуется шум и опять же перерасход электроэнергии. Далее, аппаратура, которая работает в режиме ожидания, с пультом. Я поставил сетевой фильтр на всю эту аппаратуру и, когда уходишь спать, одной кнопочкой выключаешь все электроприборы, то есть они чего не потребляют. То же самое с зарядкой телефонов. Заряжаются они в одном месте у всех членов семьи точно также через сетевое устройство и одной кнопкой, когда уходим на работу, в школу, выключаем даже не вынимая из розетки.

А если нет такого сетевого устройства? Если подзарядное осталось в розетке, а телефон заряжен, тоже потребляется электроэнергия?

Юрий Мишук:

Да, конечно. Даже если не заряжается, энергия потребляется. Даже если телефон не подключен, все равно энергия потребляется. Далее, если вы знаете, раньше ходили распространители, носили известную посуду, все показывали и делали акценты на энергосбережение. Людям, наверное, это было не столько интересно, они смотрели скорее на здоровье и так далее. Однако, в такой посуде, с достаточно глубоким массивным дном, где можно поставить три кастрюли одна на другую и на маленьком огне, пускай и за более долгое время, но с гораздо большей экономией энергии, можно приготовить сразу три блюда. На самом деле очень много таких всяких приспособлений. Самое главное, на что направлена система введения дифференцированной оплаты, именно то, чтобы люди научились за год, может быть за два не целенаправленно это делать, а просто по привычке, как это вошло в привычку в западных странах. Они даже не задумываются над этим, просто ведут нормальный образ жизни. И я хочу научить детей, чтобы это было у них даже не в привычке, а с кровью впиталось, что так нужно жить - с экономией. И, конечно, переход на дифференцированную систему оплаты. Здесь тоже достаточно механизмов. Допустим, та же уборка, та же стирка. Не обязательно переносить ее на ночь. Можно ее просто перенести на выходные или же на утреннее время, когда энергия более дешевая, если такая есть возможность. А если мы говорим о домах, которые оснащены большим количеством аппаратуры, какими-то электроприборами с таймерами, здесь вообще огромное поле для деятельности. Если нет таймеров, можно это делать вручную, в конце концов.