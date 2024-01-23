Беларусь-Узбекистан: в Минске встретились делегации бизнес-кругов
Многоплановое сотрудничество Беларуси и Узбекистана отвечает общим интересам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наш товарооборот демонстрирует динамику роста, у стран хороший потенциал. Для того чтобы найти новые направления взаимодействия, в Минске встретились делегации бизнес-кругов. Переговоры организовали торгово-промышленные палаты, чтобы установить и расширить контакты между представителями белорусских и узбекских предприятий и организаций.
Михаил Мятликов, председатель БелТПП:
И экспорт, и импорт растут фактически одновременно. Если в 2022 году мы преодолели планку в полмиллиарда долларов, то результаты 2023 года, то, что говорит сегодня бизнес, они будут превышать 600 миллионов.
Жамшед Ураков, заместитель председателя ТПП Узбекистана:
Беларусь для нас очень интересна в плане того, что здесь очень любят нашу текстильную продукцию, промышленность, производство, наши овощи свежие и сушеные. Также у нас имеется цветная металлургия, которую можем представить. Мы также хотим, чтобы в Беларуси совместно с нами создавали предприятия у нас, в Узбекистане.
Стороны презентовали свои возможности в сферах легкой промышленности и деревообработки, обсудили использование биржевого механизма во взаимной торговле. К слову, сумма сделок между странами на Белорусской универсальной товарной бирже по итогам года выросла в 17 раз. Белорусские технологии интересны Узбекистану в различных отраслях. Важнейшим аспектом остается сотрудничество регионов.
Читайте также:
Банки будут блокировать подозрительные платежи белорусов
Нацбанк: среднегодовая ставка рефинансирования прогнозируется на уровне 9-9,5% годовых
Белорусские производители укрепляют свои позиции на международной арене