Беларусь-Узбекистан: в Минске встретились делегации бизнес-кругов

Многоплановое сотрудничество Беларуси и Узбекистана отвечает общим интересам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наш товарооборот демонстрирует динамику роста, у стран хороший потенциал. Для того чтобы найти новые направления взаимодействия, в Минске встретились делегации бизнес-кругов. Переговоры организовали торгово-промышленные палаты, чтобы установить и расширить контакты между представителями белорусских и узбекских предприятий и организаций.

Михаил Мятликов, председатель БелТПП:

И экспорт, и импорт растут фактически одновременно. Если в 2022 году мы преодолели планку в полмиллиарда долларов, то результаты 2023 года, то, что говорит сегодня бизнес, они будут превышать 600 миллионов.