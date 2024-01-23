Нацбанк: среднегодовая ставка рефинансирования прогнозируется на уровне 9-9,5% годовых

Нацбанк Беларуси прогнозирует среднегодовую ставку рефинансирования в 2024 году на уровне 9-9,5 % годовых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным главного финансового регулятора, белорусская экономика больше не нуждается в мягкой денежно-кредитной политике, так как она уже смогла адаптироваться к санкционным вызовам. Теперь банковский регулятор сосредоточит усилия на обеспечении инфляции в пределах 5 %.

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