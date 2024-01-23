Белорусские производители укрепляют свои позиции на международной арене

Белорусские производители укрепляют позиции на международной арене, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Белорусские производители укрепляют позиции на международной арене, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Экспорт на рынок Азии вырос почти в 1,4 раза, поставки продовольствия на китайский рынок за три года утроились, более чем вдвое возросли продажи в страны Латинской Америки. Активно осваивается новый для Беларуси Африканский регион. В планах на этот год нарастить экспорт в страны Африки не менее чем в 2,5 раза. Уже определены базовые государства для старта продаж – это Египет, Кения, Нигерия, Зимбабве, ЮАР и Экваториальная Гвинея. Оттуда белорусская продукция будет далее поставляться в другие государства.
Читайте также:
Банки будут блокировать подозрительные платежи белорусов
Нацбанк: среднегодовая ставка рефинансирования прогнозируется на уровне 9-9,5% годовых
Беларусь-Узбекистан: в Минске встретились делегации бизнес-кругов