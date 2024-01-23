Белорусские производители укрепляют свои позиции на международной арене

Экспорт на рынок Азии вырос почти в 1,4 раза, поставки продовольствия на китайский рынок за три года утроились, более чем вдвое возросли продажи в страны Латинской Америки. Активно осваивается новый для Беларуси Африканский регион. В планах на этот год нарастить экспорт в страны Африки не менее чем в 2,5 раза. Уже определены базовые государства для старта продаж – это Египет, Кения, Нигерия, Зимбабве, ЮАР и Экваториальная Гвинея. Оттуда белорусская продукция будет далее поставляться в другие государства.

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