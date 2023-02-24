Правительство Беларуси и «Газпром» договорились о ценах на газ до 2025 года. Впервые она будет зафиксирована на трехлетний период, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почему так надолго? Подобная стабильность, по мнению властей, позволит в макроэкономических расчетах исходить из конкретной цифры. Цена привязана к российскому рублю и согласована на условиях 2022 года 128,5 доллара за 1 000 кубометров. Доступность энергоресурсов для многих промышленных отраслей означает конкурентное преимущество при поставках продукции на экспорт. Для сравнения: в 2022 году цены на газ в Евросоюзе достигали рекордного уровня – почти 4 000 долларов за 1 000 кубометров, что привело к банкротству некоторых заводов и росту инфляции.

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