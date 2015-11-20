«Беларусь – страна, в которую спокойно можно инвестировать»: Сербская делегация посетила МТЗ и стройплощадку «Минск-Мир»

Новости Беларуси. Минск рассчитывает в 2016 году собрать руководителей бывших югославских республик. Об этом 20 ноября заявил Александр Лукашенко на встрече с президентом Сербии. Поводом для такой встречи может послужить комплекс «Минск-Мир», в который балканским регионом будут вложены огромные инвестиции.

Сегодня в основание будущего центра главы государств заложили памятную капсулу. Следующим пунктом в программе этого дня президента Николича стал Минский тракторный завод. Сербский лидер осмотрел технику и уже затем, общаясь с журналистами, на вопрос относительно качества белорусских тракторов, ответил весьма нестандартно.... анекдотом. Корреспондент программы Новости «24 часа» с подробностями.

Экспериментальный многофункциональный комплекс «Минск-Мир» может стать окном для европейского бизнеса на рынки Евразийского экономического союза. И мостом для наших бизнесменов в ЕС. По объему инвестиций «Минск-Мир» можно сравнить разве что с китайско-белорусским технопарком «Великий камень» и Островецкой АЭС.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы за 10 лет полностью должны здесь все сделать. А для этого надо больше строителей и больше денег. Единственное, что надо – деньги и строители. Строителей у нас море, деньги – за вами.

Иностранные инвестиции в проект составят около 2,7 млрд долларов. Бизнесмены ставят амбициозную задачу – создать в Минске международный финансово-экономический центр сродни тем, что есть в Сингапуре, Дубае, Лондоне.

Драгомир Карич, почетный консул Республики Беларусь в Белграде, председатель группы дружбы «Сербия-Беларусь» в сербском парламенте:

Это центр, который изменит картину Республики Беларусь и не только. Вообще картину окружения, региона. Максимум 10 лет, но результаты будут видны через два года. Там все сделано – график, жесткие сроки. Я буду лично наблюдать, а меня будут контролировать не только власти и президент, но Бог. Я ответственен за этот проект и перед Богом.

Не переживайте, деньги есть огромные. Тысячи, миллиарды в мире сегодня есть. Проблема тех, у кого есть эти деньги, куда их надежно вложить, куда инвестировать. Республика Беларусь одна из стран, в которую спокойно можно приехать инвестировать, работать и заработать.

«Минск-Мир» – это еще и 2 млн квадратных метров современного жилья. Улицы в границах Аэродромной, Кижеватова, Брилевской скоро будет не узнать.

На строительной площадке президенты пообщались и в неформальной обстановке. Договорились, что в следующем году в Минске соберутся руководители бывших югославских республик.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

В будущем году, это будет очень символично, если мы и руководители республики бывшей Югославии, сможем здесь собраться по очень важному поводу – строительство этого символического центра «Минск-Мир». И я очень надеюсь, что вы сможете помочь нам, пригласите их сюда, в Минск.

Томислав Николич, президент Республики Сербия:

Да, я уже давал поручение господину Каричу, он побывал у президентов Хорватии, Словении, Македонии и Черногории. И, таким образом, здесь будет представлена вся бывшая Югославия. Это поможет нашим народам лучше жить. И в этом ваша большая заслуга.

Задача на перспективу не только товарооборот в полмиллиарда долларов. Конечно, это красивый ориентир для роста. Однако куда важнее выстраивать реальные промышленные связи между предприятиями Беларуси и Сербии. Тогда и более миллиарда взаимного товарооборота – просто вопрос времени.

Белорусскую сельскохтехнику в Сербии знают хорошо. В 2011 балканское государство закупило более тысячи единиц машин. На сегодня каждый третий трактор на полях Сербии – белорусский. А в городе Нови-Сад сейчас даже работает сборочное производство. Семь лет назад открыто было и совместное предприятие.

Владимир Макаренко, и.о. генерального директора ОАО «МТЗ»:

Эта компания поставляет наши трактора как внутри Сербии, также и на рыки стран бывшей Югославии. Плюс она аффилирована с компаниями в Северной Африке. Возможны перспективы. Сейчас рассматривается поставка в такие страны, как Италия, Франция. И, возможно (прорабатывается вопрос), даже на рынок США.

На МТЗ президенту Николичу все знакомо. Не потому что он здесь частый гость. Просто контуры и шум мотора трактора «Беларус» он узнает из тысячи. Сербия собирается вступать в ЕС, однако тракторы предпочитает белорусской марки. Впрочем, и грузовики.

Томислав Николич, президент Республики Сербия:

Тракторы МТЗ в Сербии уже полвека. И грузовики МАЗ были у меня на стройплощадке, где я работал 40 лет назад. Плюс я и не знал, как сильно вперед шагнуло ваше производство комбайнов. Сейчас расскажу вам сербский анекдот. У крестьянина трактор «Беларус» уже 50 лет. Журналисты его спрашивают: «А вы в нем что-нибудь меняли за это время?» Он отвечает: «Менял. Тракториста».

Лучше рекламу для белорусских тракторов трудно придумать. В следующем году завод планирует поставить в Сербию 350 сельхозмашин. Впрочем, Беларусь и Сербию связывает не только экономика. И это тот самый случай, когда договариваться по всем вопросам, в том числе экономическим, легче.

В годы Второй мировой Югославия тоже была оккупирована нацистской Германией. А партизанское движение там по численности уступало только советскому. Считай, белорусскому. В Югославии гитлеровцы вынуждены были держать более 35 дивизий для сдерживания партизан. Больше, чем в любой другой европейской стране. Поэтому в Музее истории Великой Отечественной президент Николич долго осматривал экспонаты. Особенно заинтересовала вселявшая ужас в нацистов «Катюша».

На площади Победы в Минске у монумента в чести памяти героев Великой Отечественной войны останется венок от президента Сербии.

От белорусско-сербских переговоров, состоявшихся в Минске, останется не только память, но и конкретные проекты, которые на годы будут формировать дружеские и взаимовыгодные отношения двух страны.