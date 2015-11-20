Бесхозяйственность в СПК Могилевской области: Запаханные поля кормов, неубранный урожай и недостаток техники

Новости Беларуси. Запаханные поля кормов, неубранный урожай и недостаток техники. Ситуация в сельхозпредприятии «Головенчицы» Могилевской области почти достигла точки кипения. Работники и местные жители бьют тревогу и утверждают, что причина такого положения дел в элементарной бесхозяйственности. У руководства СПК на этот счет мнение абсолютно противоположное. В ситуации разбиралась корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.
Алла Гарнизонова, житель агрогородка Войнилы:
Посеяла, а убрать – не убрали. В результате, что? Вот наш овес, вот наш горох.
Алла Гарнизонова с разочарованием осматривает целое поле загубленных кормов. Пенсионерка из агрогородка Войнилы без устали добивалась правды у местных чиновников в надежде спасти урожай. Но все оказалось тщетно. Поле перепахали, похоронив под слоем земли весь овес и горох.
Виктор Радивилин, и.о. председателя СПК «Колхоз Головенчицы»:
Это поукосный посев. На этом поле была многолетняя трава. Ее убрали в сенаж, обработали и посеяли поукосно на зеленый корм, на выпас. Просто плюс зернобобовые. (Вам не придется корма закупать?) Я думаю, что не придется.
Ирина Недобоева, СТВ:
А это и есть весь запас кормов животноводческого комплекса в агрогородке Войнилы. Силосно-сенажные ямы едва ли заполнены на четверть. А ведь зимний кормовой период только начинается.
Виталий Сильванков, агроном производственного участка «Войнилы» СПК «Колхоз Головенчицы»:
Этих кормов хватит на месяц, максимум на полтора. Придется покупать, а денег в хозяйстве нет.
Несмотря на конец ноября, на этом куске поля вовсю колосится ячмень. О нем руководство сельхозпредприятия, видимо, просто забыло.
Тамара Аникеева, главный агроном СПК «Колхоз Головенчицы»:
Никакой проблемы и никакого урона для хозяйства я тут не вижу.
Еще одной причиной неубранных полей могла стать элементарная нехватка техники, ведь на мехдворе местного СПК «на приколе» всего с пяток комбайнов. Но у опытных механизаторов на это своя теория.
Валерий Богачев, водитель СПК «Колхоз Головенчицы»:
В хозяйстве денег нет. Мы платим за него лизинг. Деньги же надо нам выплачивать, работать на этот комбайн. А его нет по сегодняшний день.
Сергей Бичуков, первый заместитель председателя Чаусского райисполкома:
Попросили в помощь. Ситуация во всех хозяйствах одинаковая. Трудно с запчастями, с техникой. Помогли им убрать. Они должны комбайн в том состоянии, в котором брали, предоставить сюда.
Как пережить зиму на мизерных кормах? Руководство СПК, похоже, не переживает. Но с таким подходом к ведению хозяйства местные буренки рискуют остаться без пропитания не только в этом году.