Бесхозяйственность в СПК Могилевской области: Запаханные поля кормов, неубранный урожай и недостаток техники

Новости Беларуси. Запаханные поля кормов, неубранный урожай и недостаток техники. Ситуация в сельхозпредприятии «Головенчицы» Могилевской области почти достигла точки кипения. Работники и местные жители бьют тревогу и утверждают, что причина такого положения дел в элементарной бесхозяйственности. У руководства СПК на этот счет мнение абсолютно противоположное. В ситуации разбиралась корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

Алла Гарнизонова, житель агрогородка Войнилы:

Посеяла, а убрать – не убрали. В результате, что? Вот наш овес, вот наш горох.

Алла Гарнизонова с разочарованием осматривает целое поле загубленных кормов. Пенсионерка из агрогородка Войнилы без устали добивалась правды у местных чиновников в надежде спасти урожай. Но все оказалось тщетно. Поле перепахали, похоронив под слоем земли весь овес и горох.

Виктор Радивилин, и.о. председателя СПК «Колхоз Головенчицы»:

Это поукосный посев. На этом поле была многолетняя трава. Ее убрали в сенаж, обработали и посеяли поукосно на зеленый корм, на выпас. Просто плюс зернобобовые. (Вам не придется корма закупать?) Я думаю, что не придется.

Ирина Недобоева, СТВ:

А это и есть весь запас кормов животноводческого комплекса в агрогородке Войнилы. Силосно-сенажные ямы едва ли заполнены на четверть. А ведь зимний кормовой период только начинается.

Виталий Сильванков, агроном производственного участка «Войнилы» СПК «Колхоз Головенчицы»:

Этих кормов хватит на месяц, максимум на полтора. Придется покупать, а денег в хозяйстве нет.

Несмотря на конец ноября, на этом куске поля вовсю колосится ячмень. О нем руководство сельхозпредприятия, видимо, просто забыло.

Тамара Аникеева, главный агроном СПК «Колхоз Головенчицы»:

Никакой проблемы и никакого урона для хозяйства я тут не вижу.

Еще одной причиной неубранных полей могла стать элементарная нехватка техники, ведь на мехдворе местного СПК «на приколе» всего с пяток комбайнов. Но у опытных механизаторов на это своя теория.

Валерий Богачев, водитель СПК «Колхоз Головенчицы»:

В хозяйстве денег нет. Мы платим за него лизинг. Деньги же надо нам выплачивать, работать на этот комбайн. А его нет по сегодняшний день.

Сергей Бичуков, первый заместитель председателя Чаусского райисполкома:

Попросили в помощь. Ситуация во всех хозяйствах одинаковая. Трудно с запчастями, с техникой. Помогли им убрать. Они должны комбайн в том состоянии, в котором брали, предоставить сюда.

Как пережить зиму на мизерных кормах? Руководство СПК, похоже, не переживает. Но с таким подходом к ведению хозяйства местные буренки рискуют остаться без пропитания не только в этом году.