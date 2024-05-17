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Беларусь разработает типовой проект агрогородков для Азербайджана

17 мая 2024 08:29
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Уже сейчас понятно, что отношения Беларуси и Азербайджана выходят на уровень стратегических. 16 мая было подписано 20 контрактов на сумму 54 миллиона долларов. И это не предел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко находится с визитом в Азербайджане. Подробности первого дня переговоров здесь.

Беларусь разработает типовой проект агрогородков для Азербайджана-1

В последние годы растет динамика сотрудничества. Беларусь разработает типовой проект агрогородков для Азербайджана. Затронут взаимовыгодные отношения и сельское хозяйство. 500 голов крупного рогатого скота отправятся в Азербайджан для реализации программ по самозанятости местного населения.

Беларусь разработает типовой проект агрогородков для Азербайджана-4

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Мы сегодня диверсифицируем свою внешнеэкономическую деятельность, поставки на другие рынки, рынки дальней дуги. А Азербайджан дружен со многими странами. Очень важно задействовать и возможности нашей дружественной страны.

Предприняты и шаги для активизации торговли. Белорусским товарам станет проще попадать на полки азербайджанских магазинов. Подписано соглашение о взаимном применении электронных систем сертификации происхождения товаров.

# Беларусь-Азербайджан # Экономика # Сергей Рачков

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