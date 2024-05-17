Лукашенко находится с визитом в Азербайджане. Подробности первого дня переговоров здесь.

Уже сейчас понятно, что отношения Беларуси и Азербайджана выходят на уровень стратегических. 16 мая было подписано 20 контрактов на сумму 54 миллиона долларов. И это не предел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В последние годы растет динамика сотрудничества. Беларусь разработает типовой проект агрогородков для Азербайджана. Затронут взаимовыгодные отношения и сельское хозяйство. 500 голов крупного рогатого скота отправятся в Азербайджан для реализации программ по самозанятости местного населения.

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Мы сегодня диверсифицируем свою внешнеэкономическую деятельность, поставки на другие рынки, рынки дальней дуги. А Азербайджан дружен со многими странами. Очень важно задействовать и возможности нашей дружественной страны.

Предприняты и шаги для активизации торговли. Белорусским товарам станет проще попадать на полки азербайджанских магазинов. Подписано соглашение о взаимном применении электронных систем сертификации происхождения товаров.