«Результаты прошлого года – 400 млн долларов». Беларусь участвует в международной выставке в Баку

Белорусские производители в ближайшие дни рассчитывают заключить договоры с азербайджанскими коллегами как минимум на 50 миллионов долларов в рамках крупнейших международных выставок по сельскому хозяйству и пищевой промышленности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ближайшие три дня в Азербайджане проходят сразу две – Caspian Agro и Interfood. Со своими компаниями здесь присутствуют Америка, Афганистан, Германия, Греция, Грузия, Египет, Израиль, Индия, Индонезия, Иран, Китай, Россия и многие другие государства. Все они потенциальные конкуренты белорусов, однако свою нишу на азербайджанском рынке мы давно и уверенно занимаем. Наши молочные продукты и сельхозтехника пользуются спросом. В Баку работает шесть магазинов под белорусским брендом. В ближайшем будущем аналогичные появятся и в регионах Азербайджана. Что будет представлено на полках, частично можно увидеть в рамках выставки. Это мясо-молочная продукция, масла и удобрения. Всего же в «Баку Экспо» представлено 42 белорусские компании. Наше представительство одно из самых масштабных.

Михаил Мятликов, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:

Это крупнейшая на Кавказе выставка, и мы уже национальным нашим павильоном участвуем пятый год подряд. Наш павильон самый крупный в этом году – он занимает почти 300 квадратных метров. На нашем стенде представлено 37 белорусских компаний, представляющих несколько секторов экономики: продукты питания, кондитерская, масложировая отрасль, сельхозмашиностроение и, конечно, нефтехимия, которая используется в том числе для удобрений в сельском хозяйстве. В прошлом году было 15 тысяч человек внешних посетителей, которые представляют 38 стран мира. То есть это не только возможность представить себя в Азербайджане – это возможность представить и другим странам мира, которые не доехали до нашего, например, «Белагро». Результаты прошлого года – 400 миллионов долларов. Я думаю, это не предел. Каждый новый год мы прирастаем. Если посмотреть по контрактам каждого предприятия, которое здесь представлено, в этом году уже есть продукция, которую они поставляют на рынок. И у каждого есть новинка, которую они впервые привезли, которую стали выпускать. Поэтому это еще и новый потенциал, чтобы добавить в копилку нашего экспорта.