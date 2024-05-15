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«Результаты прошлого года – 400 млн долларов». Беларусь участвует в международной выставке в Баку

15 мая 2024 11:58
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Белорусские производители в ближайшие дни рассчитывают заключить договоры с азербайджанскими коллегами как минимум на 50 миллионов долларов в рамках крупнейших международных выставок по сельскому хозяйству и пищевой промышленности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Результаты прошлого года – 400 млн долларов». Беларусь участвует в международной выставке в Баку-1

В ближайшие три дня в Азербайджане проходят сразу две – Caspian Agro и Interfood. Со своими компаниями здесь присутствуют Америка, Афганистан, Германия, Греция, Грузия, Египет, Израиль, Индия, Индонезия, Иран, Китай, Россия и многие другие государства. Все они потенциальные конкуренты белорусов, однако свою нишу на азербайджанском рынке мы давно и уверенно занимаем.

Наши молочные продукты и сельхозтехника пользуются спросом. В Баку работает шесть магазинов под белорусским брендом. В ближайшем будущем аналогичные появятся и в регионах Азербайджана. Что будет представлено на полках, частично можно увидеть в рамках выставки. Это мясо-молочная продукция, масла и удобрения. Всего же в «Баку Экспо» представлено 42 белорусские компании. Наше представительство одно из самых масштабных.

«Результаты прошлого года – 400 млн долларов». Беларусь участвует в международной выставке в Баку-4

Михаил Мятликов, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:
Это крупнейшая на Кавказе выставка, и мы уже национальным нашим павильоном участвуем пятый год подряд. Наш павильон самый крупный в этом году – он занимает почти 300 квадратных метров. На нашем стенде представлено 37 белорусских компаний, представляющих несколько секторов экономики: продукты питания, кондитерская, масложировая отрасль, сельхозмашиностроение и, конечно, нефтехимия, которая используется в том числе для удобрений в сельском хозяйстве. 

В прошлом году было 15 тысяч человек внешних посетителей, которые представляют 38 стран мира. То есть это не только возможность представить себя в Азербайджане – это возможность представить и другим странам мира, которые не доехали до нашего, например, «Белагро». Результаты прошлого года – 400 миллионов долларов. Я думаю, это не предел. Каждый новый год мы прирастаем. Если посмотреть по контрактам каждого предприятия, которое здесь представлено, в этом году уже есть продукция, которую они поставляют на рынок. И у каждого есть новинка, которую они впервые привезли, которую стали выпускать. Поэтому это еще и новый потенциал, чтобы добавить в копилку нашего экспорта.

«Результаты прошлого года – 400 млн долларов». Беларусь участвует в международной выставке в Баку-7

Кроме прямой торговли, развиваются и кооперационные связи. Их плоды также представлены на выставке. Самый известный проект реализован на базе Гянджинского автомобильного завода, где организовано сборочное производство. До конца года туда поставят 725 тракторов МТЗ. Это решение сегодня закрепили в Баку во время выставки.

# Экспорт # Экономика # Михаил Мятликов

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