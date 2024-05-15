Равков: трактор BELARUS – это 70% тракторной техники на полях Азербайджана
Президент Беларуси направился с государственным визитом в Азербайджан, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Баку Александр Лукашенко проведет официальные переговоры со своим коллегой Ильхамом Алиевым. Встреча лидеров пройдет в формате «один на один» и в расширенном составе с участием членов делегаций.
Как рассказал Посол Беларуси в Азербайджане Андрей Равков, взаимодействие между Беларусью и Азербайджаном вышло на стратегический уровень. Так, за последнее десятилетие товарооборот вырос в пять раз и составил порядка миллиарда долларов. Аналитики прогнозируют увеличение объема вдвое. В частности, за счет развития научных проектов и промышленной кооперации. Как отметил посол, высокий уровень партнерства – во многом заслуга личных дружеских отношений лидеров двух стран, а также общей истории народов в советское время. Мы не утратили связи и намерены укреплять их уже в истории суверенных государств.
Андрей Равков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Азербайджане:
Результативность в первую очередь торгово-экономических отношений действительно впечатляет. Мы за прошлый год достигли 170 % по отношению к предыдущему году увеличения товарооборота, в том числе экспорта. Обмениваемся товарами в деревообрабатывающей отрасли. Мы продаем в Азербайджане всю линейку. Кооперация в машиностроении. Ни для кого не секрет, что трактор BELARUS – это 70 % тракторной техники, работающей на полях Азербайджана. Эта работа совместная в нефтеперерабатывающей отрасли – взаимная торговля продуктами нефтепереработки. Фармацевтика, продовольствие. Президенты, которые встретятся в рамках государственного визита, я думаю, дадут хороший импульс укреплению взаимоотношений, развитию по всем направлениям.
Отметим, официальная программа начнется завтра, 16 мая. Ей предшествовали месяцы напряженной работы различных ведомств двух стран, часть переговоров прошла сегодня. Так, министры иностранных дел обсудили вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества, ситуацию в регионе. А по итогу переговоров руководителей аграрных ведомств стало известно о том, что Азербайджан намерен изучить опыт строительства наших агрогородков.