Равков: трактор BELARUS – это 70% тракторной техники на полях Азербайджана

Президент Беларуси направился с государственным визитом в Азербайджан, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Баку Александр Лукашенко проведет официальные переговоры со своим коллегой Ильхамом Алиевым. Встреча лидеров пройдет в формате «один на один» и в расширенном составе с участием членов делегаций.

Как рассказал Посол Беларуси в Азербайджане Андрей Равков, взаимодействие между Беларусью и Азербайджаном вышло на стратегический уровень. Так, за последнее десятилетие товарооборот вырос в пять раз и составил порядка миллиарда долларов. Аналитики прогнозируют увеличение объема вдвое. В частности, за счет развития научных проектов и промышленной кооперации. Как отметил посол, высокий уровень партнерства – во многом заслуга личных дружеских отношений лидеров двух стран, а также общей истории народов в советское время. Мы не утратили связи и намерены укреплять их уже в истории суверенных государств.

Андрей Равков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Азербайджане:

Результативность в первую очередь торгово-экономических отношений действительно впечатляет. Мы за прошлый год достигли 170 % по отношению к предыдущему году увеличения товарооборота, в том числе экспорта. Обмениваемся товарами в деревообрабатывающей отрасли. Мы продаем в Азербайджане всю линейку. Кооперация в машиностроении. Ни для кого не секрет, что трактор BELARUS – это 70 % тракторной техники, работающей на полях Азербайджана. Эта работа совместная в нефтеперерабатывающей отрасли – взаимная торговля продуктами нефтепереработки. Фармацевтика, продовольствие. Президенты, которые встретятся в рамках государственного визита, я думаю, дадут хороший импульс укреплению взаимоотношений, развитию по всем направлениям.