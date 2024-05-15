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Равков: трактор BELARUS – это 70% тракторной техники на полях Азербайджана

15 мая 2024 16:33
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Президент Беларуси направился с государственным визитом в Азербайджан, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Баку Александр Лукашенко проведет официальные переговоры со своим коллегой Ильхамом Алиевым. Встреча лидеров пройдет в формате «один на один» и в расширенном составе с участием членов делегаций.

Равков: трактор BELARUS – это 70% тракторной техники на полях Азербайджана-1

Как рассказал Посол Беларуси в Азербайджане Андрей Равков, взаимодействие между Беларусью и Азербайджаном вышло на стратегический уровень. Так, за последнее десятилетие товарооборот вырос в пять раз и составил порядка миллиарда долларов. Аналитики прогнозируют увеличение объема вдвое. В частности, за счет развития научных проектов и промышленной кооперации. Как отметил посол, высокий уровень партнерства – во многом заслуга личных дружеских отношений лидеров двух стран, а также общей истории народов в советское время. Мы не утратили связи и намерены укреплять их уже в истории суверенных государств.

Равков: трактор BELARUS – это 70% тракторной техники на полях Азербайджана-4

Андрей Равков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Азербайджане:
Результативность в первую очередь торгово-экономических отношений действительно впечатляет. Мы за прошлый год достигли 170 % по отношению к предыдущему году увеличения товарооборота, в том числе экспорта. Обмениваемся товарами в деревообрабатывающей отрасли. Мы продаем в Азербайджане всю линейку. Кооперация в машиностроении. Ни для кого не секрет, что трактор BELARUS – это 70 % тракторной техники, работающей на полях Азербайджана. Эта работа совместная в нефтеперерабатывающей отрасли – взаимная торговля продуктами нефтепереработки. Фармацевтика, продовольствие. Президенты, которые встретятся в рамках государственного визита, я думаю, дадут хороший импульс укреплению взаимоотношений, развитию по всем направлениям.

Равков: трактор BELARUS – это 70% тракторной техники на полях Азербайджана-7

Отметим, официальная программа начнется завтра, 16 мая. Ей предшествовали месяцы напряженной работы различных ведомств двух стран, часть переговоров прошла сегодня. Так, министры иностранных дел обсудили вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества, ситуацию в регионе. А по итогу переговоров руководителей аграрных ведомств стало известно о том, что Азербайджан намерен изучить опыт строительства наших агрогородков.

# Беларусь-Азербайджан # Экономика # Андрей Равков

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