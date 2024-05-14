Прямой эфир

«С точностью до микрона». В Орше работает уникальный для страны цех по выпуску металлообрабатывающего инструмента

14 мая 2024 17:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Выйти на передовой уровень эффективности и конкурентоспособности. Проекты по достижению технологического суверенитета должны стать двигателем обновления белорусской промышленности – такое требование было озвучено Президентом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Благодаря реализации инвестпроекта завод в Орше освоил перспективные технологии производства по выпуску металлообрабатывающего инструмента, аналогов которому нет в стране. Инженерная начинка нового цеха состоит из современных систем числового программного управления.

Подробности в репортаже Александры Ходюковой.

«С точностью до микрона». В Орше работает уникальный для страны цех по выпуску металлообрабатывающего инструмента-1

Оператор станков с программным обеспечением Сергей Ермолаев объясняет тонкости технологического процесса. Создание металлообрабатывающего инструмента стартует на экране монитора – специалист задает необходимые параметры, регулирует выбор шлифовального круга, далее информация поступает в машину. На изготовление одного сверла уходит до 20 минут. За смену современное оборудование может выдать порядка 70 единиц готовой продукции.

«С точностью до микрона». В Орше работает уникальный для страны цех по выпуску металлообрабатывающего инструмента-4

Сергей Ермолаев, оператор станков с программным управлением Оршанского инструментального завода:
Благодаря новому оборудованию мы освоили технологию производства твердосплавного инструмента это сверла, фрезы, торцовочные фрезы. Основные качества – высокая производительность, точность и долговечность. Ранее серийного выпуска этого инструмента в Беларуси не было.

«С точностью до микрона». В Орше работает уникальный для страны цех по выпуску металлообрабатывающего инструмента-7

Системой числового программного управления в цехе инновационного инструмента оснащено около 90 % оборудования для механической, термической и гальванической обработки деталей. Современные технологии позволили заводу расширить спектр выпускаемой продукции, а также повысить ее износостойкость в 2,5 раза. Сегодня номенклатура изделий включает 800 единиц. Изготавливают как стандартизированные товары, так и специнструмент по индивидуальным чертежам заказчика.

«С точностью до микрона». В Орше работает уникальный для страны цех по выпуску металлообрабатывающего инструмента-10

Андрей Лисов, наладчик станков с программным управлением Оршанского инструментального завода:
Поставили ультрасовременное новое высокоточное оборудование. По сравнению с тем оборудованием, которое было в 70-80 годы, это просто небо и земля. На этом оборудовании можно обрабатывать детали с точностью до микрона, высокоточный контроль оправок, калибр пробок.

«С точностью до микрона». В Орше работает уникальный для страны цех по выпуску металлообрабатывающего инструмента-13

Никита Зобнин, оператор станков с программным управлением Оршанского инструментального завода:
На этой машине оператор, наладчик измеряет углы, ширину ленточки, смотрит сколы на инструменте, измеряет диаметр. По чертежу мы контролируем все размеры. Если что-то не так, идем в машину и вносим коррекцию.

Наладить на заводе серийное производство высокотехнологичного инновационного инструмента в 2018 году поручил глава государства. Новый цех входит в состав «МТЗ-ХОЛДИНГа» и является частью крупного инвестиционного проекта. На закупку современного оборудования было направлено более 35 миллионов рублей.

«С точностью до микрона». В Орше работает уникальный для страны цех по выпуску металлообрабатывающего инструмента-16

Благодаря поддержке Президента Оршанский инструментальный завод вышел на новый виток развития. Сегодня предприятие составляет достойную конкуренцию зарубежным производителям. В списке постоянных партнеров – около 30 заказчиков из Беларуси и России, которые активно используют продукцию инструментального цеха.

«С точностью до микрона». В Орше работает уникальный для страны цех по выпуску металлообрабатывающего инструмента-19

Андрей Длугаш, заместитель директора по коммерческой деятельности Оршанского инструментального завода:
Средние цифры по производству продукции в месяц по заводу составляют около 5 миллионов белорусских рублей. Экспорт составил в 2023 году 1 миллиона 900 тысяч долларов, в 2022 году экспорт составил 1 миллион. То есть прирост составил порядка 176 %. В 2024 году планируем увеличить эту цифру как минимум вдвое. Летом планируем установить дополнительную линию оборудования в этом цеху. Будут производиться метчики из твердого сплава, которые имеют широчайший спрос в Российской Федерации. Мы не переживаем за сбыт, это будет хороший экспорт и хорошая прибыль.

«С точностью до микрона». В Орше работает уникальный для страны цех по выпуску металлообрабатывающего инструмента-22

Реализация инвестиционной стадии проекта продолжается. Выйти на производство полной линейки высокотехнологичного инструмента завод намерен уже в октябре 2024 года. Качественный подход к работе и вложения средств в обновление предприятий сегодня жизненно необходимы. Потому только в Витебской области, чтобы обеспечить процесс импортозамещения, в этом году на развитие промышленности направят не менее 2,5 миллиарда рублей.

# Предприятия Беларуси # Экономика # Александра Ходюкова # Новости Витебска и Витебской области

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко: «Наши геополитические оппоненты пытаются изолировать нас от передовых технологий и премиальных рынков»
08 мая 2024 21:13

Лукашенко: «Наши геополитические оппоненты пытаются изолировать нас от передовых технологий и премиальных рынков»

Богданов: ситуация на рынке стабильная, инфляция не превышает утверждённых пределов
06 мая 2024 16:47

Богданов: ситуация на рынке стабильная, инфляция не превышает утверждённых пределов

В Беларуси утвердили программу действий по стабилизации цен на 2024 год
06 мая 2024 16:46

В Беларуси утвердили программу действий по стабилизации цен на 2024 год

Андрей Ковалевский о новом законе для ИП: с точки зрения налогов ничего не поменяется
06 мая 2024 16:41

Андрей Ковалевский о новом законе для ИП: с точки зрения налогов ничего не поменяется

Реформирование предпринимательской деятельности в Беларуси затронет около 40 тысяч ИП
02 мая 2024 17:20

Реформирование предпринимательской деятельности в Беларуси затронет около 40 тысяч ИП

Перерегистрация ИП в юрлицо будет проходить день в день – Минэкономики
02 мая 2024 14:12

Перерегистрация ИП в юрлицо будет проходить день в день – Минэкономики

Головченко: экономические связи между Беларусью и Египтом стремительно развиваются
30 апреля 2024 21:05

Головченко: экономические связи между Беларусью и Египтом стремительно развиваются

Лукашенко одобрил проект соглашения с Египтом о системе содействия взаимной торговле
29 апреля 2024 19:24

Лукашенко одобрил проект соглашения с Египтом о системе содействия взаимной торговле

Предприятия Витебской области освоили выпуск 40 видов новой продукции
29 апреля 2024 10:55

Предприятия Витебской области освоили выпуск 40 видов новой продукции

Премьер-министр Беларуси с официальным визитом вылетел в Египет
29 апреля 2024 07:59

Премьер-министр Беларуси с официальным визитом вылетел в Египет

Из ИП в юрлицо. Как не запутаться в нюансах ведения бизнеса по новому закону
28 апреля 2024 17:45

Из ИП в юрлицо. Как не запутаться в нюансах ведения бизнеса по новому закону

Беларусь представила свою экспозицию на крупнейшей выставке в Зимбабве
28 апреля 2024 07:32

Беларусь представила свою экспозицию на крупнейшей выставке в Зимбабве