«С точностью до микрона». В Орше работает уникальный для страны цех по выпуску металлообрабатывающего инструмента

Выйти на передовой уровень эффективности и конкурентоспособности. Проекты по достижению технологического суверенитета должны стать двигателем обновления белорусской промышленности – такое требование было озвучено Президентом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Благодаря реализации инвестпроекта завод в Орше освоил перспективные технологии производства по выпуску металлообрабатывающего инструмента, аналогов которому нет в стране. Инженерная начинка нового цеха состоит из современных систем числового программного управления. Подробности в репортаже Александры Ходюковой.

Оператор станков с программным обеспечением Сергей Ермолаев объясняет тонкости технологического процесса. Создание металлообрабатывающего инструмента стартует на экране монитора – специалист задает необходимые параметры, регулирует выбор шлифовального круга, далее информация поступает в машину. На изготовление одного сверла уходит до 20 минут. За смену современное оборудование может выдать порядка 70 единиц готовой продукции.

Сергей Ермолаев, оператор станков с программным управлением Оршанского инструментального завода:

Благодаря новому оборудованию мы освоили технологию производства твердосплавного инструмента – это сверла, фрезы, торцовочные фрезы. Основные качества – высокая производительность, точность и долговечность. Ранее серийного выпуска этого инструмента в Беларуси не было.

Системой числового программного управления в цехе инновационного инструмента оснащено около 90 % оборудования для механической, термической и гальванической обработки деталей. Современные технологии позволили заводу расширить спектр выпускаемой продукции, а также повысить ее износостойкость в 2,5 раза. Сегодня номенклатура изделий включает 800 единиц. Изготавливают как стандартизированные товары, так и специнструмент по индивидуальным чертежам заказчика.

Андрей Лисов, наладчик станков с программным управлением Оршанского инструментального завода:

Поставили ультрасовременное новое высокоточное оборудование. По сравнению с тем оборудованием, которое было в 70-80 годы, это просто небо и земля. На этом оборудовании можно обрабатывать детали с точностью до микрона, высокоточный контроль оправок, калибр пробок.

Никита Зобнин, оператор станков с программным управлением Оршанского инструментального завода:

На этой машине оператор, наладчик измеряет углы, ширину ленточки, смотрит сколы на инструменте, измеряет диаметр. По чертежу мы контролируем все размеры. Если что-то не так, идем в машину и вносим коррекцию. Наладить на заводе серийное производство высокотехнологичного инновационного инструмента в 2018 году поручил глава государства. Новый цех входит в состав «МТЗ-ХОЛДИНГа» и является частью крупного инвестиционного проекта. На закупку современного оборудования было направлено более 35 миллионов рублей.

Благодаря поддержке Президента Оршанский инструментальный завод вышел на новый виток развития. Сегодня предприятие составляет достойную конкуренцию зарубежным производителям. В списке постоянных партнеров – около 30 заказчиков из Беларуси и России, которые активно используют продукцию инструментального цеха.

Андрей Длугаш, заместитель директора по коммерческой деятельности Оршанского инструментального завода:

Средние цифры по производству продукции в месяц по заводу составляют около 5 миллионов белорусских рублей. Экспорт составил в 2023 году 1 миллиона 900 тысяч долларов, в 2022 году экспорт составил 1 миллион. То есть прирост составил порядка 176 %. В 2024 году планируем увеличить эту цифру как минимум вдвое. Летом планируем установить дополнительную линию оборудования в этом цеху. Будут производиться метчики из твердого сплава, которые имеют широчайший спрос в Российской Федерации. Мы не переживаем за сбыт, это будет хороший экспорт и хорошая прибыль.