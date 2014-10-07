Беларусь рассчитывает согласовать объемы поставок продовольствия в Россию на 2015 год не ниже уровня 2014 года

Новости Беларуси. Беларусь готова обеспечить не только собственную продовольственную безопасность, но и Союзного государства в целом, что особенно важно в условиях ответных санкций России в отношении европейских и американских продуктов.

Марина Коронец, турист (Россия):

Ничем не отличается на вкус от импортных сыров. Поверьте нам, мы попробовали много чего. Белорусский очень вкусный сыр. И по твердости, и по аромату, и по вкусовым качествам. Просто замечательный.

Ни один приезд семьи Коронец в Витебск не обходится без похода по магазинам. Москвичи знают, где в городе самая вкусная сметана, а где свежее молоко. Они даже шутят, что белорусам впору организовывать гастрономические туры.

Новость о том, что белорусских товаров на российских прилавках станет еще больше, супругов только обрадовала. Товары, попавшие под продуктовое эмбарго, и раньше нечасто встречались в продуктовой корзине обычных россиян.

Александр и Марина Коронец, туристы (Россия):

Мы не сидим на импортных продуктах. У нас на работе люди просто рыщут: колбасы белорусского производства.

Здесь, в Беларуси, соблюдаются госты, чего у нас уже давно нет.

Россияне вряд ли почувствуют горький санкционный привкус.

Только за последние несколько месяцев Беларусь увеличила поставки «молочки» в полтора раза, при этом сыров – на 70%. Кстати, среди них и моцарелла, и сыр с плесенью.

Вскоре у нас будут производить даже пармезан.

Одним словом, для белорусских предприятий освоение нового рынка сбыта по ускоренной программе не стало шоковой терапией. Специалисты оценивают это как результат плодотворной экономической политики.

Александр Журович, заместитель директора по производству молочного завода:

Ранее мы с Россией работали очень плотно, в хороших объемах. А сейчас, конечно, стоит согласиться, что объемы возросли. Но следует добавить, что мы готовы к еще большим объемам.

Линию по разливу ультрапастеризованного молока ввели в эксплуатацию всего год назад. Стоило оборудование несколько миллионов евро. Но на заводе считают, что только на увеличениях поставок «молочки» в Россию оборудование окупит себя уже в ближайшее время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Терехова, главный технолог молочного завода:

Данная линия отвечает всем современным требованиям и стандартам. Это линия нового поколения. Линия вообще позволяет производить до 100 тонн молока в сутки. Это дополнительно к тому, что мы производили раньше.

Эксперты предупреждают: важно не только открыть новый рынок сбыта, но и закрепиться там.

Георгий Гриц, экономический аналитик:

Качество белорусской продукции вне конкуренции. Это тот фактор, который является своеобразным брендом белорусского производителя, особенного сельского хозяйства. С точки зрения сохранения позиция, надо вспомнить такую позицию, как брендинг. Надо позиционировать грамотно, может быть, осознанно, системно, а не просто в разброс в какой-то лавочке вывешивать белорусскую продукцию, а под этой маркой продавать уже какую-то другую продукцию.

Больше говядины, мяса птицы, овощей и фруктов. В 2015 году объемы экспорта в Россию сохранятся, но не в ущерб внутреннему рынку.

Леонид Заяц, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Наша задача – обеспечить полностью продовольственную безопасность нашей страны. Обеспечить именно уровень потребления продуктов питания на внутреннем продовольственном рынке. Должен отметить, что по итогам работы за 8 месяцев возросли объемы потребления на внутреннем рынке цельномолочной продукции, масла, сыров. А излишки были проданы за пределами нашей страны, в частности, в Российскую Федерацию.