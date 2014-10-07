7 октября в Минске прошло заседание белорусско-туркменской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству

Новости Беларуси. Как еще больше углубить партнерские отношения между Беларусью и Туркменистаном обсудили 7 октября межправительственные делегации двух стран. В Минске прошло заседание белорусско-туркменской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Туркменистан — важнейший партнер Беларуси в Центральной Азии.

За последние 5 лет совместный товарооборот вырос практически в 5 раз и по итогам 2014 года составил почти 320 миллионов долларов.

Это самый высокий результат в истории двусторонних отношений. Основа белорусского экспорта – тракторы, грузовые автомобили, дорожная, строительная и сельхозтехника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.