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7 октября в Минске прошло заседание белорусско-туркменской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству

07 октября 2014 14:12
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Новости Беларуси. Как еще больше углубить партнерские отношения между Беларусью и Туркменистаном обсудили 7 октября межправительственные делегации двух стран. В Минске прошло заседание белорусско-туркменской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Туркменистан — важнейший партнер Беларуси в Центральной Азии.

За последние 5 лет совместный товарооборот вырос практически в 5 раз и по итогам 2014 года составил почти 320 миллионов долларов.

Это самый высокий результат в истории двусторонних отношений. Основа белорусского экспорта – тракторы, грузовые автомобили, дорожная, строительная и сельхозтехника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Беларусь-Туркменистан # Международное сотрудничество

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