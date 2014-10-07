Совместный товарооборот Беларуси и Туркменистана достиг самого высокого показателя в истории взаимоотношений – $450 млн

Новости Беларуси. Совместный товарооборот Беларуси и Туркменистана достиг самого высокого показателя в истории отношения двух стран. За последние пять лет он вырос практически в 5 раз и по итогам 2013 года составил почти 320 миллионов долларов. Как не просто сохранить, но и еще преумножить эти цифры, 7 октября обсуждали правительственные делегации Беларуси и Туркменистана.

Освоить белорусские технологии и перенять наш опыт в сфере горной добычи. Из родного Туркменистана Шахиоза приехала в Беларусь неслучайно. Вот только за совсем «не женской» профессией. Говорит, уже сегодня работать начала на перспективу. Причем белорусско-туркменских отношений. В планах этой хрупкой девушки – работа на Гарлыкском горно-обогатительном комбинате. Тем более сама родом из того региона, где строится этот новый объект.

Шахиоза Джураева, студентка Белорусского национального технического университета:

У нас направлена своя промышленность в основном из горнодобывающих: это нефть и газ. И калийный комбинат строится впервые. Это месторождение впервые. То есть мы будем первыми специалистами, которые там будут работать.

А ведь это один из самых масштабных совместных проектов. Стоимость – миллиард долларов. Запасы калийных руд здесь оценивают в три миллиарда тонн.

А вот квалифицированные кадры готовят как раз в белорусском вузе.

Владимир Стасевич, заместитель декана факультета горного дела и инженерной экологии Белорусского национального технического университета:

Было организовано два набора из Туркмении (это больше 100 человек) по нескольким специальностям. Первый выпуск состоялся в июне. Студенты защитили дипломы, большинство из них защищали диплом по конкретному месторождению, то есть вот этому Гарлыкскому.

Впрочем, совместный проект этот не единственный. О стратегическом характере отношений двух стран говорили не раз.

Товарооборот пусть не рекордный, тем не менее есть рост. За последние 8 лет он увеличился в 20 раз. В 2013 году составил около 320 миллионов долларов, теперь достиг 450.

В 2015 году объем взаимной торговли хотят удвоить. И это главная задача межправительственной белорусско-туркменской комиссии.

Анатолий Калинин, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Самое главное во взаимном товарообороте, торговом сотрудничестве – это динамичное расширение, наращивание за счет товарного оборота промышленной группы товаров, продовольственной, поставки техники, взаимной поставки пряжей, волокна.

Межправительственная комиссия создана была еще в 2008 году. 7 октября прошло уже шестое заседание. На повестке дня стояло 11 вопросов.

Важнейший партнер Беларуси в Центральной Азии – так сегодня называют Туркменистан. За 4 года около 10 тысяч тракторов и грузовых автомобилей, дорожная, строительная и сельхозтехника.

Спрос на белорусский продукт есть. Ведь свое машиностроение в Туркменистане развито слабо.

Олег Табанюхов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Туркменистане:

За 8 месяцев этого года мы уже поставили нашей продукции на 140 млн долларов. Думаю, что за оставшиеся три месяца мы планируем еще на 150 млн долларов поставить нашей белорусской продукции. Прежде всего мы рассчитываем на поставку нашей белорусской техники. На 2445 единиц техники есть заявка.

Есть планы и на будущее. Например, создать сборочные производства в Туркменистане. Это планируют обсудить на предстоящем деловом совете бизнесменов двух стран.

Или перспектива ближайшая. На особом контроле Правительства сейчас находится строительство сервисного центра по обслуживанию белорусской техники. Появится он в Ашхабаде.

Толчок экономическому сотрудничеству дают и постоянные контакты на высшем уровне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко и Гурбангулы Бердымухамедов встречаются ежегодно то в Беларуси, то в Туркменистане начиная с 2009 года. Последний раз лидер этой азиатской страны был в Беларуси в 2012 году.

8 октября начнется очередной визит. А значит – ждать можно новых контрактов и договоренностей.