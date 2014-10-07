Александр Лукашенко дал интервью туркменским СМИ

Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко 7 октября дал интервью для туркменских средств массовой информации. В качестве интервьюера выступил главный редактор международного журнала «Туркменистан» Михаил Переплеснин.

Глава государства ответил на вопросы о состоянии и перспективах двусторонних белорусско-туркменских отношений. Речь шла о торговле и транзитных возможностях государств. Также был разговор об обучении и подготовке квалифицированных кадров для высокотехнологичных секторов экономик двух стран. Особое внимание — знаковым проектам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы строим Гарлыкский комбинат. В советские времена, зная, что там месторождения мощные по калийным удобрениям, не рискнули строить этот комбинат. Туркменистан рискнул. Мы с ним пошли на этот риск. Там очень водоносные пласты надо проходить. Мы не ожидали, что такой толстый слой будет их, около сотни метров надо проходить по воде, поэтому надо использовать очень затратные технологии. Прежде всего, по времени. Надо замораживать ствол, землю, водоносный грунт по проходу, потом только рыть эту землю. Заморозили уже 10 метров, может быть, на сегодняшний день, и 20 прошли, именно в этом водоносном слое. Но мы все равно пройдем и доберемся до минеральных удобрений, которые очень важны для вашего сельского хозяйства. Самое главное — мы договаривались, что мы вместе будем торговать. У нас есть опыт. У нас огромное производство — 10 млн тонн ежегодно. Мы поставляем по всему миру, логистика приличная, у нас своя компания по поставкам удобрений. Мы договорились, что мы возьмем для сотрудничества зарождающуюся новую компанию Туркменистана и будем вместе во благо наших народов продавать минеральные удобрения.

Наземная часть находится практически на завершающем этапе, мы быстро закончим. Думаю, что в ближайшие год-полтора мы пройдем и подземную часть. Все равно мы вам построим самый современный комбинат, и вы будете им гордиться. Мы это умеем делать. Мы недавно два таких комбината дополнительно построили у себя в этих условиях. И мы сделаем это символом наших отношений.

Александр Лукашенко лично посещал строительство Гарлыкского горно-обогатительного комбината во время своего визита в Туркменистан. Гарлыкское месторождение разведано еще в 60-х годах 20 века, но интерес к нему проявили лишь недавно. Сначала работу по бурению скважин и строительству рудника туркменские специалисты пытались выполнить самостоятельно, однако столкнулись со сложностями. Позже подписали контракт на строительство белорусскими специалистами под ключ горно-обогатительного комбината по выпуску калийных удобрений. Первую руду планируется начать добывать в 2016 году.