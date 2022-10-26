Беларусь продолжает выплачивать долги другим странам в национальной валюте

Новости Беларуси. Беларусь продолжит возвращать займы недружественным странам в своей национальной валюте. Временный порядок оплаты связан с ограничениями в отношении платежного агента – Национального банка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вместе с тем работа с российскими и китайскими партнерами продолжается. Возможно, часть задолженности будет рефинансирована. Вопросы по долгу внутри Союзного государства частично решены в 2022 году, часть перенесена на более поздний срок.
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