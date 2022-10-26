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Беларусь продолжает выплачивать долги другим странам в национальной валюте

26 октября 2022 19:56
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Новости Беларуси. Беларусь продолжит возвращать займы недружественным странам в своей национальной валюте. Временный порядок оплаты связан с ограничениями в отношении платежного агента – Национального банка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Беларусь продолжает выплачивать долги другим странам в национальной валюте-1

Вместе с тем работа с российскими и китайскими партнерами продолжается. Возможно, часть задолженности будет рефинансирована. Вопросы по долгу внутри Союзного государства частично решены в 2022 году, часть перенесена на более поздний срок.  

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# Международная политика # Экономика # Фотофакт

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