Новости экономики на РТР-Беларусь за 26.10.2022
Новости Беларуси. В каком порядке Беларусь будет рассчитываться по внешним долгам? Как импортеры должны исполнять Указ Президента о ценообразовании на медтовары? И какую новинку выпустил МАЗ?
Подробности в нашем экономическом обзоре в программе «Беларусь.Новости» на РТР-Беларусь.
Теперь белорусские лекарства должны дешеветь вместе с валютами
Белорусские аптеки обязали снижать цены на товары вслед за удешевлением валют. Это предусмотрено недавним указом главы государства, который сегодня прокомментировали в Минздраве. Новый норматив поспособствует справедливому формированию цен на медизделия. Ранее аптеки имели право только повышать цены из-за изменений на валютном рынке. А теперь их обязали снижать стоимость товаров при укреплении белорусского рубля.
Указ также предусматривает переоценку медицинских товаров, выпущенных в странах ЕАЭС. Из-за колебаний курсов валют импортеры могли понести убытки, а новый норматив поможет избежать таких рисков и обеспечить граждан широким ассортиментом лекарств.
МАЗ разработал полностью белорусский электробус
МАЗ создал экологическую модель электробуса в антисанкционном исполнении. Базой для новой линейки транспорта стал один из дизельных автобусов третьего поколения. Емкости батареи хватит на 300 километров. Особенность новинки – электрическая система отопления.
Если раньше комплектация электробусов была европейской, то теперь она полностью отечественная. Сотрудники завода научились проектировке и производству на импортных деталях и теперь сумели наладить собственный выпуск. Технические характеристики остались прежними, но конструкция теперь прочнее, а себестоимость снизилась. В 2023 году планируется запустить серийные поставки новых электробусов.
Курсы валют на 26 и 27 октября 2022 года
И в заключение о том, какие курсы валют установил Нацбанк Беларуси. Так, на биржевых торгах подорожали евро и юань, российский рубль и доллар США немного сдали позиции.