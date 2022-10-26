Новости экономики на РТР-Беларусь за 26.10.2022

Подробности в нашем экономическом обзоре в программе «Беларусь.Новости» на РТР-Беларусь.

Новости Беларуси. В каком порядке Беларусь будет рассчитываться по внешним долгам? Как импортеры должны исполнять Указ Президента о ценообразовании на медтовары? И какую новинку выпустил МАЗ?

Белорусские аптеки обязали снижать цены на товары вслед за удешевлением валют. Это предусмотрено недавним указом главы государства, который сегодня прокомментировали в Минздраве. Новый норматив поспособствует справедливому формированию цен на медизделия. Ранее аптеки имели право только повышать цены из-за изменений на валютном рынке. А теперь их обязали снижать стоимость товаров при укреплении белорусского рубля.

Указ также предусматривает переоценку медицинских товаров, выпущенных в странах ЕАЭС. Из-за колебаний курсов валют импортеры могли понести убытки, а новый норматив поможет избежать таких рисков и обеспечить граждан широким ассортиментом лекарств.

МАЗ разработал полностью белорусский электробус