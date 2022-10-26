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Доллар и евро почти сравнялись, российский рубль подешевел. Курс валют на 26 октября

26 октября 2022 20:05
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Новости Беларуси. О курсах валют на 26 октября. По данным Белорусской валютно-фондовой биржи, евро прибавил более 1 % к уровню 25 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Доллар и евро почти сравнялись, российский рубль подешевел. Курс валют на 26 октября-1

Теперь европейская валюта стоит 2 рубля 46 копеек и вплотную приблизилась к стоимости американского доллара, его цена – 2,47. Китайская валюта укрепила свои позиции. Стоимость 10 юаней на бирже в данный момент 3,4 белорусских рубля. Курс российской валюты снизился: цена 100 российских рублей – 4 рубля 2 копейки.  

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# Валюта # Экономика # Фотофакт

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