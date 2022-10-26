В Беларуси планируют собрать более 11 млн тонн зерна

Новости Беларуси. 11 миллионов тонн зерна планируют собрать в 2022-м в Беларуси. Урожайность зерновых увеличилась более чем на 5 центнеров с гектара к уровню 2021 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.