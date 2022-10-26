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В Беларуси планируют собрать более 11 млн тонн зерна

26 октября 2022 20:02
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Новости Беларуси. 11 миллионов тонн зерна планируют собрать в 2022-м в Беларуси. Урожайность зерновых увеличилась более чем на 5 центнеров с гектара к уровню 2021 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Беларуси планируют собрать более 11 млн тонн зерна-1

В условиях угрожающей мировой нехватки продовольствия белорусское сельское хозяйство способно не только обеспечить продовольственную безопасность нашей страны, но и установить рекордный уровень экспортных поставок в размере 8 миллиардов долларов.  

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# Сельское хозяйство # Экономика # Фотофакт

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