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Более 3 млрд долларов положительного сальдо торговли имеет Беларусь

26 октября 2022 19:55
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Новости Беларуси. Белорусская экономическая система устойчива на финансовом и валютном рынках и имеет тенденции к росту. Этому способствует положительное сальдо торговли – более 3 миллиардов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Более 3 млрд долларов положительного сальдо торговли имеет Беларусь-1

Добиться восстановительной динамики удалось благодаря росту сельского хозяйства, информационных технологий, а теперь и промышленности. В связи с санкционным давлением объем белорусской экономики мог сократиться на 10 %, но благодаря своевременным действиям правительства этого удалось избежать.  

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# Торговля # Экономика # Фотофакт

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