Более 3 млрд долларов положительного сальдо торговли имеет Беларусь

Новости Беларуси. Белорусская экономическая система устойчива на финансовом и валютном рынках и имеет тенденции к росту. Этому способствует положительное сальдо торговли – более 3 миллиардов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Добиться восстановительной динамики удалось благодаря росту сельского хозяйства, информационных технологий, а теперь и промышленности. В связи с санкционным давлением объем белорусской экономики мог сократиться на 10 %, но благодаря своевременным действиям правительства этого удалось избежать.

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