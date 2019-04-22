Прямой эфир

Первый энергоблок Белорусской АЭС готовится к началу испытаний

22 апреля 2019 16:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. На первом энергоблоке БелАЭС началась загрузка имитаторов тепловыделяющих сборок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это один из важнейших процессов подготовки реактора к обкатке.

Беларусь на форуме «АТОМЭКСПО-2019»: как изменится имидж страны после введения в строй БелАЭС

Имитаторы являются точной копией тепловыделяющих сборок, но не содержат ядерного топлива. Они позволят провести пусконаладочные работы, а также проверить оборудование на соответствие требованиям безопасности.

Первый энергоблок Белорусской АЭС готовится к началу испытаний-1

Факт начала загрузки подтверждает готовность к работе систем, предназначенных для обращения с ядерным топливом при эксплуатации энергоблока. После ее завершения останется совсем небольшой объем работ по окончательной подготовке реактора к началу испытаний.

Больше новостей экономики за 22 апреля читайте здесь.

# АЭС в Беларуси # Экономика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Фактически наши заводы превратились в фильтры». В Беларуси подсчитывают ущерб от «грязной нефти» из России
22 апреля 2019 16:45

«Фактически наши заводы превратились в фильтры». В Беларуси подсчитывают ущерб от «грязной нефти» из России

Робот-швейцар, дистанционная медицина и «Диснейлэнд для взрослых». Репортаж с саммита аналитиков Huawei
21 апреля 2019 19:44

Робот-швейцар, дистанционная медицина и «Диснейлэнд для взрослых». Репортаж с саммита аналитиков Huawei

Беларусь на форуме «АТОМЭКСПО-2019»: как изменится имидж страны после введения в строй БелАЭС
21 апреля 2019 17:36

Беларусь на форуме «АТОМЭКСПО-2019»: как изменится имидж страны после введения в строй БелАЭС