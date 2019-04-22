Первый энергоблок Белорусской АЭС готовится к началу испытаний

Новости Беларуси. На первом энергоблоке БелАЭС началась загрузка имитаторов тепловыделяющих сборок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это один из важнейших процессов подготовки реактора к обкатке.
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Имитаторы являются точной копией тепловыделяющих сборок, но не содержат ядерного топлива. Они позволят провести пусконаладочные работы, а также проверить оборудование на соответствие требованиям безопасности.