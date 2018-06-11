Делегация из Индии возложила цветы к Вечному огню в Минске: фотофакт

Новости Беларуси. Сумитра Махаджан – спикер нижней палаты парламента Индии – с официальным визитом в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В нашей стране она впервые. Так называемую Лок сабху возглавляет вот уже 4 года.

Утро 11 июня для зарубежных гостей началось с памятных мероприятий: парламентарии Индии возложили венок к Вечному огню у монумента Победы в Минске. Это традиционный ритуал для иностранных делегаций.

«Мы подписали договор о сотрудничестве между парламентами наших стран». Андрейченко встретился со своими индийскими коллегами