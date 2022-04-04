Беларусь не сможет себя обеспечить абсолютно всей продукцией. Каким товарам грозит дефицит?
Новости Беларуси. Ориентация на Восток. Как санкции повлияли на нашу экономику? Что ждет экспорт Беларуси и какие перспективы у внутреннего рынка? Не только о пресловутом сахаре, соли и муке, но и об экономических трендах – в эфире ток-шоу «По существу» представители промышленности, бизнеса, экономисты и политологи.
Алена Сырова, СТВ:
Санкционное давление, та ситуация, которая сложилась и соединила двух мощнейших игроков (Россию и Китай), мы вместе как-то объединились. Складывается такой восточный блок. Мы все сравниваем с западным направлением. И действительно складывается впечатление, что мы во многом более самодостаточные, можем себя практически всем обеспечить, в отличие от них. Юлия Константиновна, я права?
Юлия Абухович, старший преподаватель БГТУ:
Можем обеспечить, но не всем. К сожалению, мы сегодня в основном говорим про продовольствие, легкую промышленность, мы не затрагиваем высокотехнологичные сферы, в которых, к сожалению, у нас будут проблемы. То, что мы не производим, и то, что нам когда-то поставляли через наших бывших стран-партнеров. Но опять-таки, есть такое понятие, как созидательное разрушение. Еще Шумпетер его когда-то ввел, очень долго по этому поводу спорили и критиковали. Тем не менее он говорит о том, что такие кризисные ситуации заставляют пересматривать инвестиции, которые мы вкладываем, искать более адекватные и успешные пути их вложения. И заставляет оставаться на поверхности, выживать только сильнейшим и крупнейшим. Нас это, скорее всего, ждет. У нас выбора нет.
Кирилл Казаков, СТВ:
Полупроводники делаются в Китае.
Юлия Абухович:
С полупроводниками очень интересная ситуация. В основном это две компании – Samsung и «Фуксон», причем она занимает 54 % рынка. У Китая есть компания, которая сейчас прирастает, но, к сожалению, не дает тот размер, объем, который сегодня необходим. Но они развиваются и будут работать. Более того, еще прошлой осенью Урсула фон дер Ляйен сказала, обратилась к европейской нации, что проблема из-за ковида с полупроводниками и нам надо развивать собственное производство. То есть это не только наша проблема.
Алексей Беляев, директор Института магистерской подготовки БГЭУ:
Есть необходимость продвижения наших товаров. Продвижение возможно только на современных цифровых площадках и с использованием современных цифровых технологий. Затраты с точки зрения логистики – не надо возить на выставку, есть у тебя интернет-магазин. Но для существования этого всего нужна начинка: железо, сети, многочисленные входы и выходы интернета, поэтому вопрос с оборудованием, когда сейчас эта проблема – закрывается для нас возможность поставок новых высокотехнологичных образцов этого оборудования, когда повсеместно в мире наблюдаются проблемы с чипами.
Кирилл Казаков:
Я не думаю, что Европа окончательно нас отключит. Так не может быть.
Алексей Беляев:
Вопрос не в том, что отключит. Вопрос в том, где брать, потому что сегодня просто нехватка.
Виктор Саевич, магистр политических наук:
Не надо забывать, что на Западе живет 1 миллиард человек, на Востоке – 7 миллиардов. И мы с подавляющим большинством, поэтому нам эти проблемы намного легче будет пройти. Запад не хочет – мы без него справимся. А вот Западу сейчас будет очень тяжело.
Кирилл Казаков:
Советская ракета была названа «Восток», поэтому для нас это название родное. Остаемся и идем на Восток.
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