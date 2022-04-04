Беларусь не сможет себя обеспечить абсолютно всей продукцией. Каким товарам грозит дефицит?

Новости Беларуси. Ориентация на Восток. Как санкции повлияли на нашу экономику? Что ждет экспорт Беларуси и какие перспективы у внутреннего рынка? Не только о пресловутом сахаре, соли и муке, но и об экономических трендах – в эфире ток-шоу «По существу» представители промышленности, бизнеса, экономисты и политологи. Алена Сырова, СТВ:

Санкционное давление, та ситуация, которая сложилась и соединила двух мощнейших игроков (Россию и Китай), мы вместе как-то объединились. Складывается такой восточный блок. Мы все сравниваем с западным направлением. И действительно складывается впечатление, что мы во многом более самодостаточные, можем себя практически всем обеспечить, в отличие от них. Юлия Константиновна, я права?

Юлия Абухович, старший преподаватель БГТУ:

Можем обеспечить, но не всем. К сожалению, мы сегодня в основном говорим про продовольствие, легкую промышленность, мы не затрагиваем высокотехнологичные сферы, в которых, к сожалению, у нас будут проблемы. То, что мы не производим, и то, что нам когда-то поставляли через наших бывших стран-партнеров. Но опять-таки, есть такое понятие, как созидательное разрушение. Еще Шумпетер его когда-то ввел, очень долго по этому поводу спорили и критиковали. Тем не менее он говорит о том, что такие кризисные ситуации заставляют пересматривать инвестиции, которые мы вкладываем, искать более адекватные и успешные пути их вложения. И заставляет оставаться на поверхности, выживать только сильнейшим и крупнейшим. Нас это, скорее всего, ждет. У нас выбора нет.

Кирилл Казаков, СТВ:

Полупроводники делаются в Китае. Юлия Абухович:

С полупроводниками очень интересная ситуация. В основном это две компании – Samsung и «Фуксон», причем она занимает 54 % рынка. У Китая есть компания, которая сейчас прирастает, но, к сожалению, не дает тот размер, объем, который сегодня необходим. Но они развиваются и будут работать. Более того, еще прошлой осенью Урсула фон дер Ляйен сказала, обратилась к европейской нации, что проблема из-за ковида с полупроводниками и нам надо развивать собственное производство. То есть это не только наша проблема.